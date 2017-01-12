МИНСК, 13 янв — Sputnik. Похороны трагически погибшей при крушении самолета Ту-154 под Сочи главы благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, которую весь мир знал по имени Доктор Лиза, состоятся 16 января в 10:00 на Новодевичьем кладбище в Москве.



© Sputnik Алексей Никольский Авиакатастрофа над Черным морем: среди погибших Доктор Лиза

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека также намерен провести вечер памяти Доктора Лизы на 40-й день ее гибели — 2 февраля.

Утром 25 декабря Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда". В настоящее время опознаны более 70 погибших при крушении самолета, среди них Доктор Лиза, художественный руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов и все журналисты.



© Sputnik Евгений Биятов Главный военный дирижер РФ Валерий Халилов погиб при крушении самолёта Ту-154 в Сочи

Как стало известно, похороны художественного руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Халилова пройдут в 15 января в Киржачском районе Владимирской области. Погребение состоится на Архангельском погосте, как завещал сам Халилов. На малой родине погибшего — в городе Киржач — появится улица имени Халилова.

Еще 50 погибших будут похоронены на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.