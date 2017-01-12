﻿ Прощай, Доктор Лиза: похороны Елизаветы Глинки пройдут 16 января. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Прощай, Доктор Лиза: похороны Елизаветы Глинки пройдут 16 января

13.01.2017 08:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 янв — Sputnik. Похороны трагически погибшей при крушении самолета Ту-154 под Сочи главы благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, которую весь мир знал по имени Доктор Лиза, состоятся 16 января в 10:00 на Новодевичьем кладбище в Москве.

Прощай, Доктор Лиза: похороны Елизаветы Глинки пройдут 16 января
© Sputnik Алексей Никольский
Авиакатастрофа над Черным морем: среди погибших Доктор Лиза

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека также намерен провести вечер памяти Доктора Лизы на 40-й день ее гибели — 2 февраля.    

Утром 25 декабря Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда". В настоящее время опознаны более 70 погибших при крушении самолета, среди них Доктор Лиза, художественный руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов и все журналисты.

Прощай, Доктор Лиза: похороны Елизаветы Глинки пройдут 16 января
© Sputnik Евгений Биятов
Главный военный дирижер РФ Валерий Халилов погиб при крушении самолёта Ту-154 в Сочи

Как стало известно, похороны художественного руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Халилова пройдут в 15 января в Киржачском районе Владимирской области. Погребение состоится на Архангельском погосте, как завещал сам Халилов. На малой родине погибшего — в городе Киржач — появится улица имени Халилова.

Еще 50 погибших будут похоронены на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще 50 погибших будут похоронены на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лыжи, брум­бол и конкурсы снежных скульптур. Всемирный день снега отметят в Гомеле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика