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На Брестчине ожидается ослабление морозов

13.01.2017 08:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Начиная с четверга, погода в Брестской области будет меняться. Синоптики прогнозируют +2 °С на выходные, пишет «Брестская газета».


В четверг 12 января погодные условия будут определять атмосферные фронты от североатлантического циклона, смещающегося на Норвежское море и Скандинавский полуостров. По области ночью в отдельных районах ожидается небольшой снег, днем на большей части мокрый снег. Слабый туман, местами на дорогах гололедица, днем слабая метель. Ветер южный 5 — 10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью ожидается до -5.. -10 °С, при прояснениях до -13 °С, днем синоптики прогнозируют 0.. -5 °С.

В пятницу и субботу 13−14 января Беларусь окажется на окраине скандинавского циклона, сообщила «БГ» начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией «Брестоблгидромет» Светлана Жогальская. На большей части территории области возможны кратковременный снег, мокрый снег, в отдельных районах слабая метель, туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер 4 — 9 м/с, 13 января днем местами порывы будут достигать 15 — 18 м/с. Температура воздуха ночью 13−14 января опустится до -1.. -6 °С, днем будет -3..+2 °С.

В воскресенье 15 января на большей части территории Брестчины ожидается снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью до -1.. -6 °С. Днем будет 0.. -5 °С.

 
 
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Температура воздуха ночью 13−14 января опустится до -1.. -6 °С, днем будет -3..+2 °С.

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