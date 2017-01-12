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В Витебске достраивают новое общежитие для студентов-медиков

13.01.2017 09:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Новое общежитие для студентов медуниверситета откроют для заселения в 2017/18 учебном году, сообщил председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Игорь Исаченко.

Строительство общежития № 7 на 500 мест на проспекте Фрунзе началось в феврале 2016 года. Сначала в 2013 году Витебска строят общежитие медуниверситета">снесли старое довоенное здание. Пустырь не застраивали почти три года, а затем здесь закипела работа. Генподрядчиком выступило строительное управление № 232 ОАО «Жилстрой», заказчиком — УКС города Витебска.

«11-этажное здание практически готово, в этом месяце завершатся внутренние отделочные работы, а внешние, включая благоустройство, закончат с потеплением. Ожидается, что студенты смогут заселиться в общежитие уже в новом учебном году», — пояснил Игорь Исаченко.

Большую часть строительных работ финансирует сам вуз. В 2016 году на это затратили около 64 млрд неденоминированных рублей. Из республиканского бюджета выделили 10 млрд — на закупку мебели, бытовой техники, оборудования.

Многое уже привезли, например, тренажеры для зала, который разместится на первом этаже. Здесь же будет еще один зал для занятий физкультурой, а также компьютерный класс, большой зал для культурных мероприятий, комнаты администрации. Запланирован и блок с комнатами гостиничного типа, где смогут жить родственники студентов.

В каждом блоке будет по две жилые комнаты (в них поселят по три человека), прихожая, туалет, душевая и кухня. Выделены комнаты для занятий и отдыха.

Уже сейчас прохожие обращают внимание на красиво оформленное крыльцо здания, лестницы и подъезд с пандусом для колясочников — все с коваными перилами и ограждениями. Планируется и эффектная подсветка строения.

Ввод первой очереди позволит частично снять проблему нехватки мест для иногородних белорусских и иностранных студентов. «У нас есть четыре общежития для белорусов, куда заселены около 2 тысяч человек, и еще одно почти на 500 мест — для иностранцев. А также комплекс „Двина“ — это гостиница и общежитие для слушателей факультета повышения квалификации. Тем не менее, в очереди на жилье остаются еще тысячи белорусских студентов и около 500 зарубежных», — пояснила проректор по учебно-воспитательной и идеологической работе вуза Ольга Сыродоева.

Ввод второй очереди (то есть еще одного здания) позволит практически полностью решить проблему с размещением иногородних студентов. Сейчас рядом с общежитием № 7 забивают сваи для новой постройки — поэтому по технике безопасности в соседнее здание пока нельзя заселять жильцов. Срок сдачи всего комплекса — 2018 год. Основные расходы также берет на себя вуз. Проекта постановления по инвестпрограмме пока нет, но планируется, что республиканский вклад будет в том же объеме, что и в 2016 году.

 
Теги: Витебск
 
 
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11-этажное здание практически готово, в этом месяце завершатся внутренние отделочные работы, а внешние, включая благоустройство, закончат с потеплением. Ожидается,...

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