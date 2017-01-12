﻿﻿ Авиарейс "Мотор Сiч" из Запорожья в Минск задерживается. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Авиарейс "Мотор Сiч" из Запорожья в Минск задерживается

13.01.2017 09:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 янв – Sputnik. Авиарейс компании "Мотор Сiч" М9-317/В2-317 Запорожье – Минск задерживается с прилетом в Национальный аэропорт Минск, сообщили Sputnik в пресс-службе аэропорта.

Авиарейс "Мотор Сiч" из Запорожья в Минск задерживается
© Sputnik / Виктор Толочко
ГПК рассказал, зачем снимают отпечатки пальцев в аэропорту

"На данный момент прилет этого борта задерживается, но проблема не на нашей стороне. Мы принимаем и отправляем все рейсы сегодня утром по расписанию", – сообщили Sputnik в пресс-службе.

Там также отметили, что причина задержки рейса – проблемы с вылетом самолета компании "Мотор Сiч". "Нам пока ничего не известно о том, что стало причиной задержки вылета борта из Запорожья", – добавили в аэропорту.

Там подчеркнули, что все остальные авиарейсы в Национальном аэропорту утром пятницы выполняются в штатном режиме.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По расписанию борт должен прибыть в 10:00, в белорусском аэропорту пока не знают, что стало причиной задержки его вылета из Запорожья.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске достраивают новое общежитие для студентов-медиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика