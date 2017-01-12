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Авиарейс "Мотор Сiч" из Запорожья в Минск задерживается
13.01.2017 09:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв – Sputnik. Авиарейс компании "Мотор Сiч" М9-317/В2-317 Запорожье – Минск задерживается с прилетом в Национальный аэропорт Минск, сообщили Sputnik в пресс-службе аэропорта.
© Sputnik / Виктор Толочко
"На данный момент прилет этого борта задерживается, но проблема не на нашей стороне. Мы принимаем и отправляем все рейсы сегодня утром по расписанию", – сообщили Sputnik в пресс-службе.
Там также отметили, что причина задержки рейса – проблемы с вылетом самолета компании "Мотор Сiч". "Нам пока ничего не известно о том, что стало причиной задержки вылета борта из Запорожья", – добавили в аэропорту.
Там подчеркнули, что все остальные авиарейсы в Национальном аэропорту утром пятницы выполняются в штатном режиме.
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По расписанию борт должен прибыть в 10:00, в белорусском аэропорту пока не знают, что стало причиной задержки его вылета из Запорожья.
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