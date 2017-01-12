МИНСК, 13 янв – Sputnik. Авиарейс компании "Мотор Сiч" М9-317/В2-317 Запорожье – Минск задерживается с прилетом в Национальный аэропорт Минск, сообщили Sputnik в пресс-службе аэропорта.



© Sputnik / Виктор Толочко ГПК рассказал, зачем снимают отпечатки пальцев в аэропорту

"На данный момент прилет этого борта задерживается, но проблема не на нашей стороне. Мы принимаем и отправляем все рейсы сегодня утром по расписанию", – сообщили Sputnik в пресс-службе.

Там также отметили, что причина задержки рейса – проблемы с вылетом самолета компании "Мотор Сiч". "Нам пока ничего не известно о том, что стало причиной задержки вылета борта из Запорожья", – добавили в аэропорту.

Там подчеркнули, что все остальные авиарейсы в Национальном аэропорту утром пятницы выполняются в штатном режиме.