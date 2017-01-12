Природа снова иронизирует над нами. Во Всемирный день снега вместо заявленного белого волшебства собирается преподнести нам оттепель с лужами на тротуарах и «кашей» на дорогах.





В субботу температура воздуха опустится до нуля. Повсеместно обещают мокрый снег и сильный ветер — не очень комфортные условия для зимних забав. К воскресенью ситуация немного улучшится — температура воздуха опустится до минус двух, стихнет ветер.

Погода в Гомеле и области