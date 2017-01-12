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Во Всемирный день снега - оттепель. Погода в Гомеле на выходные
13.01.2017 10:27 — Новости Общества | Tut.by
Природа снова иронизирует над нами. Во Всемирный день снега вместо заявленного белого волшебства собирается преподнести нам оттепель с лужами на тротуарах и «кашей» на дорогах.
В субботу температура воздуха опустится до нуля. Повсеместно обещают мокрый снег и сильный ветер — не очень комфортные условия для зимних забав. К воскресенью ситуация немного улучшится — температура воздуха опустится до минус двух, стихнет ветер.
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Природа снова иронизирует над нами. Во Всемирный день снега вместо заявленного белого волшебства собирается преподнести нам оттепель с лужами на тротуарах и...
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