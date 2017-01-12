Суд Жлобинского района вынес решение по уголовному делу в отношении двух мужчин, которые в августе прошлого года устроили потасовку с инспектором природоохраны. Об этом сообщает программа «Зона Х» на телеканале «Беларусь 1».



Фото: СК

Один из фигурантов приговорен к 3 годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Второй — к 2 годам исправительных работ.

Напомним, инцидент произошел 13 августа в Жлобинском районе во время рейда, приуроченного к открытию охотничьего сезона. Инспектор (с ним также были егерь и представитель общества охотников) заметил компанию охотников и попросил открыть багажники автомобилей для досмотра. Один показали, второй категорически отказались — хотя проверяющие заметили там ружье.

Когда сотрудник инспекции начал производить видеосъемку, один из мужчин повредил его камеру и форменную одежду, а также угрожал отобрать служебное ружье. Двое других охотников также вмешивались в конфликт.

В итоге проверяющий сделал предупредительный выстрел в воздух и вызвал правоохранителей. Охотники скрылись, но позже их личность установили: все местные жители, владельцы зарегистрированных охотничьих ружей. Почему отказались открывать багажник — осталось не ясным.



Фото: СК

В отношении нарушителей было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса (Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности).