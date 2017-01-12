|
В Жлобине осуждены двое мужчин за нападение на инспектора природохраны
13.01.2017 10:23 — Новости Общества | Tut.by
Суд Жлобинского района вынес решение по уголовному делу в отношении двух мужчин, которые в августе прошлого года устроили потасовку с инспектором природоохраны. Об этом
Один из фигурантов приговорен к 3 годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Второй — к 2 годам исправительных работ.
Напомним, инцидент произошел 13 августа в Жлобинском районе во время рейда, приуроченного к открытию охотничьего сезона. Инспектор (с ним также были егерь и представитель общества охотников) заметил компанию охотников и попросил открыть багажники автомобилей для досмотра. Один показали, второй
Когда сотрудник инспекции начал производить видеосъемку, один из мужчин повредил его камеру и форменную одежду, а также угрожал отобрать служебное ружье. Двое других охотников также вмешивались в конфликт.
В итоге проверяющий сделал предупредительный выстрел в воздух и вызвал правоохранителей. Охотники скрылись, но позже их личность установили: все местные жители, владельцы зарегистрированных охотничьих ружей. Почему отказались открывать багажник — осталось не ясным.
В отношении нарушителей было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса (Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они получили по несколько лет ограничения свободы или исправительных работ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии