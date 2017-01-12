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В Бешенковичском районе продают право заготавливать улиток

13.01.2017 10:23 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бешенковичском районе 13 января впервые проведут аукцион по предоставлению права на заготовку (закупку) виноградной улитки, сообщили в местном райисполкоме.

В соответствии с заключением Национальной академией наук Беларуси, промысловый запас виноградной улитки в районе составляет более 11,5 тонны, предельно допустимый объем изъятия в год оценивается почти в 6 тонн. Начальная цена права на заготовку виноградной улитки составляет около 500 рублей.

По данным областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, в прошлом году виноградную улитку заготавливали в 16 районах региона. Первым был Чашникский район — подобный аукцион здесь прошел еще в 2012 году. В Бешенковичском районе право на заготовку предоставят на 5 лет.

Интерес к таким лотам, как правило, проявляют специализированные предприятия, которые занимаются сбытом или переработкой моллюсков. Белорусских виноградных улиток в основном экспортируют в Европу.

С давних времен виноградных улиток использовали для еды, причем деликатесом они не являлись. Их мясо было незаменимо во время постов, оно питательно и богато микроэлементами. Также улитки — сырье для фармакологической промышленности, из него делают лекарства от диабета. Но все же больше они славятся как афродизиак и рекомендованы мужчинам для усиления потенции.

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Начальная цена права на заготовку виноградной улитки составляет около 500 рублей.

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