После публикации о минском доме-интернате, где дети не набирали вес, уволили директора Валерия Сивцова. Волонтеры, обеспокоенные дальнейшей судьбой учреждения и его воспитанников, подготовили открытое письмо. TUT.BY публикует его с сокращениями.



Скриншот статьи «В 27 лет Артем весит как 3-летний ребенок. Почему сироты в минском интернате не могут набрать вес?»

В ноябре журнал «Имена» опубликовал материал « В 27 лет Артем весит как 3-летний ребенок. Почему сироты в минском интернате не могут набрать вес? ». В статье шла речь о том, что некоторые дети в минском доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития неестественно худые. Причина в том, что привычную еду, которой воспитанников кормят согласно нормам, их организмы не усваивают. По словам сотрудников учреждения, если бы в рацион ребят входило энтеральное питание, а также с ними работала пара-тройка реабилитологов, состояние детей улучшилось бы. После публикации жизнь интерната изменилась . В учреждение приехали проверяющие, директора — Валерия Сивцова, уволили. С детьми стали активно работать медики, а небезразличные люди собрали более 34 тысяч долларов на специальное питание. Уже в начале декабря «лечебную еду» начали получать все 49 проживающих, которым она была необходима.

Волонтеры уверены: текст был написан только «в мрачных тонах», и не отражает всей ситуации в интернате. В итоге, принес учреждению не только пользу, но и неприятности. Своим обращением они хотят рассказать о других сторонах жизни интерната, о тех положительных изменениях, которые произошли там за последние годы. А также о том, как от поспешных выводов и решений пострадали дети.

Они отмечают, что в статье журнала «Имена» в качестве иллюстраций использованы фотографии детей, страдающих тяжелыми формами ДЦП. Их внешний вид, повергающий неподготовленного зрителя в шок, — результат тяжелых множественных заболеваний, а не какого-то злого умысла.

TUT.BY приводит выдержки из письма волонтеров.

Кроме показанных на снимках в интернате есть и другие подопечные. Всего здесь проживает 127 человек. Мы призываем не забывать об их судьбах! Конечно, качественное медобслуживание, специальное питание, помощь реабилитологов и массажистов для воспитанников интерната очень важны, но их жизнь не ограничивается лишь физиологией. Ведь речь идет о живых людях! Им нужны тепло и забота!

Мы опасаемся, что из-за сложившейся вокруг интерната ситуации, многие начинания и проекты, которые удалось здесь запустить, могут заморозить или вовсе остановить. Поэтому считаем важным рассказать и о другой стороне жизни интерната.

В последние годы медицинское обслуживание и условия проживания в учреждении улучшились. Налажено тесное сотрудничество со Свято-Елизаветинским монастырем, который закупает для интерната дорогостоящие медикаменты и средств личной гигиены.

Корпуса отремонтировали, окна заменили. Во дворе появились росписи и новые игровые площадки, а также небольшой храм со специально оборудованной для детей колокольней. Тут начали создавать небольшой зоопарк, готов проект сенсорного сада.

— Для нас сложившаяся ситуация — огромная боль. Валерий Сивцов сделал много для интерната: только после его прихода детей стали пускать за пределы учреждения, возить в поездки, — говорит монахиня Марфа (Матвеева), первая кого духовник Свято-Елисаветинского монастыря благословил нести служение в детском интернате. — Когда он пришел в интернат, попросил персонал, чтобы дети были хорошо одеты, а в отделениях стоял нормальный запах. Ведь когда-то неподготовленному человеку было очень сложно даже просто зайти в отделение.

Вместе с бывшим директором мы хотели построить для детей из интерната дачу. Нам уже отвели большой участок земли, и вскоре начнется проектирование. Это будет уютный дом семейного типа, где смогут отдыхать не только проживающие из детского интерната, но и из взрослого.

Видео, которое записали волонтеры интерната.

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Сотрудник благотворительной организации «Мир без границ», музыкант Алексей Тарасевич рассказывает: каждый год они с белорусскими артистами организуют благотворительный концерт и отдых воспитанников в летнем лагере.

— Там подопечные из интерната отдыхают вместе с домашними ребятами. Это очень важно, ведь многие ребята, у которых есть мама и папа, именно здесь впервые видят мальчиков и девочек с особенностями развития, — продолжает Алексей. — К счастью, дети реагируют на мир проще взрослых. Они активно дружат с проживающими из интерната, помогают им.

В этом доме-интернате Алексей работал 11 лет. Был и санитаром, и воспитателем.

— Со временем тут многое меняется: от условий содержания до подхода к уходу и воспитанию, — говорит он. — Происходит это постепенно, ведь нельзя в одночасье изменить все к лучшему. Но пока двери интерната будут открыты для волонтеров и различных проектов, стремящихся улучшить жизнь детей, ситуация будет меняться к лучшему гораздо быстрее.

«В связи с выходом статьи все наши начинания под вопросом»

В обращении рассказывается, что раз в неделю художник-мультипликатор Мария Иванова занимается с детьми анимацией, используя различные приемы арт-терапии. А актер Русского драматического театра Александр Жданович организовал здесь театральную студию «Радость». И 2 октября 2016 года в КЗ «Минск» дети, которые никогда не станут взрослыми, играли «Маленького принца» для взрослых, которые когда-то были детьми.



Фото: Александр Васюкович, Имена

— Сейчас в связи с выходом статьи все наши начинания под вопросом, — делится переживаниями Александр Жданович, актер Русского драматического театра, любимый всеми детьми Маляваныч из «Калыханi». — При Сивцове с воспитанниками мы побывали, пожалуй, во всех интересных местах города. В моем Русском театре эти ребята вообще практически все пересмотрели. Суббота — наш детский день. Каждую неделю, особенно когда тепло, мы ездим и в ботанический сад, и в парки, и в театры, и в музеи. Недавно посетили планетарий, Национальную библиотеку, музей занимательных наук. Бывший директор сделал очень много для интерната и детей, которых по-настоящему считает своими. И что сейчас? Кому это интересно?

— В 2010 году я пришла в интернат, предложила заниматься с детьми мультипликацией. Директор был только «за», — вспоминает Мария Иванова, художник-мультипликатор. — Первую работу — «Лесной добрый носорог», мы снимали около года. Сразу занимались внутри интерната. Позже студия получила финансирование, появилось оборудованное помещение в воскресной школе монастыря. Нам разрешили возить детей на занятия.

По словам Марии, их команда провела ряд детских выставок-презентаций — в Галерее TUT.BY, Доме Москвы и пространстве SPACE и других городских площадках. Ни разу не возникло каких-то проблем с вывозом детей и их сопровождением. Руководство, администрация интерната всегда шла и идет на встречу. А для детей — это большое счастье.

— Последний выезд был совсем недавно в хабе «Корпус 8». Валерий Сивцов тоже приезжал вместе со своими детьми, — продолжает Мария. — Тогда у посетителей была возможность заполнить анкету волонтера, и теперь у нас есть еще 35 потенциальных помощников. Вообще, в интернате очень сильное волонтерское движение. Во многом это благодаря открытому диалогу Валерия Сивцова с нами.

— Что же начало происходить после публикации? — задаются вопросом волонтеры. — Директор уволен. Официальные структуры сообщают: проблема с питанием немедленно решена. Но настораживает мгновенность принятых мер, ведь назначение любого лечения требует внимательного исследования. Вопрос о том, доходит ли это питание до воспитанников интерната, помогает ли оно им, в СМИ никак не освещается.

«Даже дети, которые самостоятельно передвигаются, сегодня лишены статуса обучаемых»

В интернате, следует из обращения, приостановлена деятельность Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР). Дети, с которыми работали педагоги и дефектологи центра, признаны необучаемыми и неперспективными. Теперь они не могут учиться.



Фото: Александр Васюкович, Имена

— Организацией учебного процесса у нас раньше занимался ЦИКРОиР — учреждение образования, у которого есть специальные утвержденные программы для этой категории детей. Составлялись индивидуальные планы, адаптированные под наших воспитанников. С ними работали учителя и дефектологи, — рассказывает Светлана Комикова, воспитатель, ответственный за учебно-воспитательную работу в интернате. — Воспитатели же внутри интерната шли в помощь учителям, продолжая работать с ребятами после занятий. Ведь для освоения знаний, умений, навыков нашим детям необходимо многократное повторение.

Раньше в интернате, как и во всех странах мира, все дети до 18-ти лет считались обучаемыми. Еще в сентябре 2016-го в Центре обучался 71 воспитанник учреждения. Сегодня — только один. Еще двое — занимаются по общеобразовательной программе: у них надомное обучение, учителя приезжают в интернат.

По результатам Медико-реабилитационной Экспертной комиссии (МРЭК), только 46-ти воспитанникам нужны корректирующие и развивающие мероприятия внутри интерната. Образовательному процессу они не подлежат.

— Остальным, по заключению комиссии, достаточно лишь постельного ухода — питание, смена памперсов… — написано в обращении. — В итоге даже дети, которые самостоятельно передвигаются, сегодня лишены статуса обучаемых.

— Статья о необходимости энтерального питания для воспитанников дома-интерната вызвала широкий резонанс в СМИ, а также среди официальных структур, — резюмируют волонтеры. — Но показала не только силу журналистского слова, но и его опасность.