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В субботу синоптики прогнозируют сильный мокрый снег, объявлен оранжевый уровень опасности
13.01.2017 10:56 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 13 января. На предстоящую субботу в Беларуси синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности: утром и днем на большей территории страны прогнозируется сильный мокрый снег, сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.
"По последним данным, повсеместно сохраняется снежный покров высотой от 4 см до 23 см. Прирост снежного покрова в выходные ожидается на 4—8 см. Такие погодные условия на территорию Беларуси принесут активные атмосферные фронты от циклона над Финским заливом", — отметил синоптик.
В субботу, 14 января, облачно, сильный мокрый снег. В отдельных районах налипание мокрого снега, слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный 5—10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью минус 1—7°С, днем минус 3 — плюс 2°С.
В Минске в субботу облачно, снег, мокрый снег, утром и днем временами сильный мокрый снег. В отдельных районах города налипание мокрого снега, слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный 5—10 м/с, порывы до 12 м/с. Температура ночью минус 2—4°С, днем 0 — минус 2°С.
В воскресенье, 15 января, погода улучшится, республика останется в поле пониженного атмосферного давления и под влиянием уже малоактивных фронтальных систем. На большей части территории кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью минус 2—8°С, днем 0 — минус 5°С.
В Минске облачно, кратковременный снег, слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный 5—10 м/с. Температура ночью минус 3—5°С, днем около минус 3°С.
"В начале недели ожидается постепенное понижение температуры воздуха. Погоду в стране будет определять в основном область высокого атмосферного давления, сформированного в холодной воздушной массе, и малоактивные фронты", — сообщил Рябов.
В понедельник, 16 января, в отдельных районах республики небольшой кратковременный снег, слабый туман, изморозь, на дорогах гололедица. Температуры ночью минус 4—10°С, днем минус 2—7°С.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 13 января. На предстоящую субботу в Беларуси синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности: утром и днем на большей территории страны прогнозируется...
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