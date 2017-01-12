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Следователи ищут свидетелей ДТП на Партизанском проспекте

13.01.2017 10:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 янв — Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску в рамках расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии на Партизанском проспекте в Минске разыскивает очевидцев, сообщили в СК.

Следователи ищут свидетелей ДТП на Партизанском проспекте
© Фото: OSP KSRG UJAZD GÓRNY
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ДТП, по факту которого возбуждено уголовное дело, произошло 15 июня 2016 года около 01:30 ночи вблизи дома №105 по Партизанскому проспекту. Тогда столкнулись МАЗ, который двигался со стороны улицы Центральной в направлении улицы Кабушкина, и троллейбус, двигавшийся по Партизанскому проспекту. В результате столкновения транспортных средств водителю троллейбуса были причинены тяжкие телесные повреждения.

"В целях всестороннего и полного выяснения обстоятельств произошедшего, следствие обращается с просьбой к лицам, располагающим видеозаписями данного происшествия, и иным гражданам, обладающим значимой информацией о происшествии, помочь следствию", — сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

В УСК просят граждан, которые обладают данной информацией, позвонить по телефонам: 8 (017) 222-08-34, 8 (017) 225-25-10.

 
Теги: Минск
 
 
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Ночное ДТП, в котором водитель троллейбуса получил тяжкие телесные повреждения, произошло ночью 15 июня.

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