МИНСК, 13 янв — Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску в рамках расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии на Партизанском проспекте в Минске разыскивает очевидцев, сообщили в СК.

ДТП, по факту которого возбуждено уголовное дело, произошло 15 июня 2016 года около 01:30 ночи вблизи дома №105 по Партизанскому проспекту. Тогда столкнулись МАЗ, который двигался со стороны улицы Центральной в направлении улицы Кабушкина, и троллейбус, двигавшийся по Партизанскому проспекту. В результате столкновения транспортных средств водителю троллейбуса были причинены тяжкие телесные повреждения.

"В целях всестороннего и полного выяснения обстоятельств произошедшего, следствие обращается с просьбой к лицам, располагающим видеозаписями данного происшествия, и иным гражданам, обладающим значимой информацией о происшествии, помочь следствию", — сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

В УСК просят граждан, которые обладают данной информацией, позвонить по телефонам: 8 (017) 222-08-34, 8 (017) 225-25-10.