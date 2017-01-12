Во время морозов в Витебскую областную клиническую больницу почти ежедневно доставляют пострадавших от холодовых и тепловых травм. Уснул на печке или в снегу, засиделся на рыбалке — чем это чревато, разбиралось издание «СБ Беларусь Сегодня» .





50-летний пациент: давно небритая борода, истощенный вид. Где и как он получил обморожения обеих нижних конечностей, пояснить не может. Привезли в ожоговое отделение Витебской областной клинической больницы из района. Спасти ноги не было никакой возможности: мягкие ткани и мышцы повреждены на всю глубину. Пришлось ампутировать.

Заведующий отделением Александр Павленко рассказывает:

— После окончания курса лечения отправим обратно в райбольницу, а там будут думать, куда определять человека. Судя по всему, он одинок, никто его не проведывает.

Из почти 20 нынешних жертв морозов (каждый третий в итоге пережил ампутацию) только 3−4 человека на момент получения травм были совершенно трезвы.

На днях выписали 40-летнего витебчанина, лишенного пальцев рук. Тот никак не мог дождаться возвращения «на волю» и в последний день успел «разговеться» прямо в больнице — умудрился раздобыть где-то в ближайших аптеках флакон боярышника.

А вот 45-летний Федор Матвеевич из Витебского района утверждает: выводы сделал. Но когда я стала интересоваться, какие именно, запнулся. Подсказали соседи по палате: «Пить только в тепле!» Федор Матвеевич тоже ходит с двумя забинтованными руками. Сегодня его оперировали — убирали мертвые ткани. Врачи пытаются сохранить обе кисти, но, судя по прогнозам, несколько пальцев придется все-таки удалять.

— Как так произошло? — вспоминает водитель одного из предприятий. — Да обычно. Слегка выпил, возвращался домой. А тут вдруг у калитки ключи в снег уронил. Сколько времени искал, не помню. Копался долго. А утром проснулся: пальцами пошевелить не могу…

Его сосед по койке немногословен:

— Як-як… Каня запрагаў. Прыспічыла цётцы ў лаўку ехаць. Куды? Ды на той край сяла. Не, п’яным ня быў. Я так, магу выпіць па праздніках. Сколькі часоў я на марозе быў? Ну, гавару ж вам, толькі каня запрог!

Единственный пациент, который явно выделяется из общего списка пострадавших нынешней зимой, — 28-летний Андрей. Парень лежит на кровати, обе ноги — культи. Ампутировали половину стопы, на второй ампутировали пальцы. Молодой человек рассказывает: сирота, два последних года работал на стройке в Санкт-Петербурге. В разгар нынешних морозов в поселке, где они строили дом у частника, отключили свет. Вагончик обогревался от электричества, а тут — ни тепла, ни света. Мокрую обувь просушить негде, а работать надо.

Когда строители почувствовали себя плохо, электричество уже подключили. Попросили хозяина отогреться до вечера. А кавказец возмутился: зачем, понимаешь, мне такие работники? Новых, здоровых привезу! Ехать своим ходом домой Андрей уже не мог, позвонил знакомым в Витебск. Пока те приехали, пока обратно добрались, ноги посинели. Десять дней их пытались спасти в районной больнице. Не получилось.



Этот человек остался без ног — как получил травму, пояснить не может

— Вообще-то, мы очень часто встречаемся с аналогичными историями, — отмечает Александр Павленко. — Что правда, что нет в таких душещипательных рассказах — поди разберись. Но вчерашних гастарбайтеров иногда приходится практически с того света вытаскивать. Впереди у Андрея длительный срок лечения и реабилитации, потом — протезирование. И все равно он останется инвалидом. Так же, как и нынешние товарищи по палате. Кстати, отсюда недавно выписали его коллегу — оршанец вернулся с московской стройки. Решил это дело отметить с друзьями. В итоге милиция нашла «труженика» на свалке с отмороженными руками.

Заведующий отделением констатирует: средний срок лечения после серьезных отморожений — 2−3 недели, а то и два месяца. Пребывание в ожоговом отделении дорогостоящее, почти на уровне с реанимацией. Каждые сутки с учетом медикаментов и хирургических вмешательств — около 80 рублей.

Новых пациентов доставляют практически после каждой вспышки мороза. Хотя бывают и исключения. Первый пострадавший от холода нынешней зимой обратился в больницу в начале декабря. Практически при нулевой температуре. Дедушка долго шел из магазина и нес тяжелую сумку на одном пальце руки.

За год через отделение проходит по 40−60 человек с обморожениями. Это наиболее тяжелые, которых привозят сюда из всех уголков области.

Зимой в отделение часто обращаются и люди с тепловыми ожогами, полученными в результате согревания на печи. Кто-то выпил спиртного и уснул на горячих кирпичах, а бабушки с дедушками зачастую не могут рассчитать дозу успокоительных и снотворных средств. Примут лекарство и спят, не чувствуя жара.

Недавно в отделение доставили пенсионерку, которая при розжиге печки перепутала солярку с бензином — на теле загорелась одежда. А еще постоянные клиенты врачей — азартные рыбаки, засидевшиеся на льду в ожидании клева.