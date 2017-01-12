﻿ В Гомеле на центральной площади отпразднуют старый Новый год. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Гомеле на центральной площади отпразднуют старый Новый год

13.01.2017 11:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Праздничное гуляние «Шчодры вечар — добрым людзям!» пройдет 13 января на площади Ленина.


В этот волшебный вечер, называемый в народе колядным, с 17.00 до 20.00 можно будет увидеть настоящее представление с песнями, шутками и прибаутками, народными играми и гаданиями. К главной елке города пожалуют сладкозвучные музыканты и веселые колядовщики: с медведем, козой, цыганкой-ворожбиткой и механошей.

Горожане услышат выступления солистов Детской музыкальной школы искусств № 1, вокального ансамбля «Хорошее настроение» Детской школы искусств № 3, народного ансамбля славянской и казачьей песни «Ритмы сердца», ВИА «Блок-Пост» и других творческих коллективов. А артисты ДК «Белицкий» подготовят театрализованное представление «Гуляй на святкі без аглядкі».

Закончится программа по-настоящему ярко — представлением огненного файер-шоу. Также гостей вечера ожидают танцы и конкурсы — на любой вкус. А самые ловкие и умелые получат колядные призы и подарки.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Праздничное гуляние "Шчодры вечар - добрым людзям!" пройдет 13 января на площади Ленина.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Пенсионные выплаты: кому, сколько, когда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика