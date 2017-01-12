Праздничное гуляние «Шчодры вечар — добрым людзям!» пройдет 13 января на площади Ленина.





В этот волшебный вечер, называемый в народе колядным, с 17.00 до 20.00 можно будет увидеть настоящее представление с песнями, шутками и прибаутками, народными играми и гаданиями. К главной елке города пожалуют сладкозвучные музыканты и веселые колядовщики: с медведем, козой, цыганкой-ворожбиткой и механошей.

Горожане услышат выступления солистов Детской музыкальной школы искусств № 1, вокального ансамбля «Хорошее настроение» Детской школы искусств № 3, народного ансамбля славянской и казачьей песни «Ритмы сердца», ВИА «Блок-Пост» и других творческих коллективов. А артисты ДК «Белицкий» подготовят театрализованное представление «Гуляй на святкі без аглядкі».

Закончится программа по-настоящему ярко — представлением огненного файер-шоу. Также гостей вечера ожидают танцы и конкурсы — на любой вкус. А самые ловкие и умелые получат колядные призы и подарки.