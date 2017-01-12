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Топ-15 учительских специальностей в белорусских школах
13.01.2017 11:06 — Новости Общества | Tut.by
Тренд на европеизацию Беларуси можно усмотреть в том, что больше всего преподавателей в белорусских школах — это учителя иностранных языков.
На основании данных Белстата о численности учителей в учреждениях общего среднего образования по специальности и уровню образования на начало 2016/17 учебного года,
Оказывается, в подавляющем отрыве от остальных находятся учителя иностранных языков (14 285 человек). Их почти 20% от общего числа всех белорусских школьных наставников. Объясняется это большой нагрузкой на преподавателей иняза. Стоит напомнить, что очень часто для ведения таких предметов класс разделяется на группы и в результате с ним работает не один, а два учителя.
На втором месте по численности — учителя математики (7399 человек), что учитывая белорусскую школьную программу, вполне логично.
На третьем месте в Беларуси по численности — учителя русского языка (7080 человек), а на четвертом — белорусского (7062 человек). Причем преподавателей русского языка в школах страны всего на 18 человек больше, чем учителей беларускай мовы. Впрочем, наличие такого статистического паритета у некоторых опытных работников образования, с которыми удалось побеседовать корреспонденту, вызывает удивление.
Замыкают пятерку самых популярных учительских специальностей Беларуси физруки (6458 человек).
Отметим, что если бы топ составлялся по уровню образования, то на первом месте оказались бы учителя химии, 100% из которых закончили вузы.
Еще 2729 учителей по всей Беларуси преподают другие предметы (без совместительства), неучтенные данным рейтингом.
На начало 2016/2017 учебного года в республике насчитывалось 3155 учреждений общего среднего образования с численностью учащихся в них более 982 тыс. человек, что на 13 тыс. (на 1,4%) больше, чем на начало предыдущего учебного года.
Численность учителей в дневных учреждениях общего среднего образования (включая совместителей) в текущем учебном году составила 116,1 тыс. человек. На одного учителя (включая совместителей) приходится в среднем 8 учеников, в городских школах — 10 учеников, в сельских — 5 учеников.
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Тренд на европеизацию Беларуси можно усмотреть в том, что больше всего преподавателей в белорусских школах - это учителя иностранных языков.
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