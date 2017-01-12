Тренд на европеизацию Беларуси можно усмотреть в том, что больше всего преподавателей в белорусских школах — это учителя иностранных языков.

На основании данных Белстата о численности учителей в учреждениях общего среднего образования по специальности и уровню образования на начало 2016/17 учебного года, Thinktanks.by составил количественный рейтинг преподавателей в белорусских школах. На первых позициях преподаватели тех предметов, которых насчитывается больше всего в школах, гимназиях и лицеях нашей страны. Всего же их (без руководителей и совместителей) насчитывается 72 тысячи человек.

Оказывается, в подавляющем отрыве от остальных находятся учителя иностранных языков (14 285 человек). Их почти 20% от общего числа всех белорусских школьных наставников. Объясняется это большой нагрузкой на преподавателей иняза. Стоит напомнить, что очень часто для ведения таких предметов класс разделяется на группы и в результате с ним работает не один, а два учителя.

На втором месте по численности — учителя математики (7399 человек), что учитывая белорусскую школьную программу, вполне логично.

На третьем месте в Беларуси по численности — учителя русского языка (7080 человек), а на четвертом — белорусского (7062 человек). Причем преподавателей русского языка в школах страны всего на 18 человек больше, чем учителей беларускай мовы. Впрочем, наличие такого статистического паритета у некоторых опытных работников образования, с которыми удалось побеседовать корреспонденту, вызывает удивление.

Замыкают пятерку самых популярных учительских специальностей Беларуси физруки (6458 человек).

Отметим, что если бы топ составлялся по уровню образования, то на первом месте оказались бы учителя химии, 100% из которых закончили вузы.

Топ-15 учительских специальностей в белорусских школах Численность учителей

по основной специальности

(без руководителей и совместителей) Всего,

человек Из них имеют образование,

процентов высшее среднее

специальное 72 006 94,4 5,3 иностранных языков 14 285 94,1 5,6 математики 7399 99,6 0,1 русского языка и литературы 7080 99,7 0,2 белорусского языка и литературы 7062 99,3 0,5 физической культуры 6458 91,7 7,8 истории и других общественных дисциплин 4588 99,6 0,2 трудового обучения 3996 79,8 20,0 физики 3325 99,6 0,2 музыки и пения 2941 69,1 30,6 химии 2883 99,4 0,0 биологии 2660 99,2 0,2 основ информатики и вычислительной техники 2561 99,0 0,5 географии 2481 99,6 0,3 изобразительного искусства 1032 88,4 11,5 допризывной медицинской подготовки 526 93,0 6,8

Еще 2729 учителей по всей Беларуси преподают другие предметы (без совместительства), неучтенные данным рейтингом.

На начало 2016/2017 учебного года в республике насчитывалось 3155 учреждений общего среднего образования с численностью учащихся в них более 982 тыс. человек, что на 13 тыс. (на 1,4%) больше, чем на начало предыдущего учебного года.

Численность учителей в дневных учреждениях общего среднего образования (включая совместителей) в текущем учебном году составила 116,1 тыс. человек. На одного учителя (включая совместителей) приходится в среднем 8 учеников, в городских школах — 10 учеников, в сельских — 5 учеников.