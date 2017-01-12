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Минчанин переливал ацетон с сигаретой в руках и попал в реанимацию

13.01.2017 11:27 — Новости Общества | Tut.by  
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В четверг, 12 января, минчанин решил перелить ацетон, куря сигарету. В итоге мужчина получил ожоги почти трети тела и попал в реанимацию, пишет столичное управление МЧС.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Александр Кудрин, drive2.ru

Сообщается, что около 16.30 мужчина закурил и начал переливать ацетон из бутылки в другую емкость в своей квартире. В итоге, пары вспыхнули и пламя перебросилось на человека. Он самостоятельно вызвал скорую.

Мужчину госпитализировали в реанимацию и поставили диагноз «термический ожог обеих нижних конечностей, живота, правой руки 1−3 степеней (31% тела)».

 
 
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