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Минчанин переливал ацетон с сигаретой в руках и попал в реанимацию
13.01.2017 11:27 — Новости Общества | Tut.by
В четверг, 12 января, минчанин решил перелить ацетон, куря сигарету. В итоге мужчина получил ожоги почти трети тела и попал в реанимацию,
Сообщается, что около 16.30 мужчина закурил и начал переливать ацетон из бутылки в другую емкость в своей квартире. В итоге, пары вспыхнули и пламя перебросилось на человека. Он самостоятельно вызвал скорую.
Мужчину госпитализировали в реанимацию и поставили диагноз «термический ожог обеих нижних конечностей, живота, правой руки 1−3 степеней (31% тела)».
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Он получил ожог почти трети тела.
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