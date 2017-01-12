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В Молодечненком районе в превышении власти подозревается директор агрофирмы "Лебедево"

13.01.2017 11:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Директор агрофирмы «Ледбедево» Молодечненского района подозревается в превышении власти или служебных полномочий, совершенном из корыстной или иной личной заинтересованности.

Согласно проверки Молодечненского межрайонного комитета государственного контроля, в агрофирме «Лебедево» гноят и скармливают скоту яблоки, выращенные в саду, который с помощью государственной поддержки был заложен в 2010 году.

Следствие должно проверить результаты работы подозреваемого. До этой проверки какие-то выводы делать преждевременно. Об этом порталу Край.бай сказал прокурор Молодечненского района Владимир Дубовский. Он подтвердил факт возбуждения уголовного дела.

Санкция второй части статьи 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь — лишение свободы на срок от двух до шести лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

 
 
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Следствие должно проверить результаты работы подозреваемого.

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