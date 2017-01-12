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Пенсионные выплаты: кому, сколько, когда

13.01.2017 11:11 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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По 5 тысяч рублей - каждому пенсионеру. Пожилым россиянам начали выдавать обещанную правительством компенсацию. Почтальоны принесут деньги вместе с ежемесячным пособием. А к тем, кто в январе уже получил пенсии, сотрудники «Почты России» придут еще раз, передает «МИР 24».

Единовременные выплаты в общей сложности получат более 45 миллионов россиян. В бюджете на эти цели заложено 220 миллиардов рублей. Компенсацией было решено заменить традиционную индексацию пенсий. На ее второе повышение в прошлом году - власти не нашли достаточно денег.

А вот в этом году пенсии обещают повысить, как обычно, дважды - в феврале и апреле. В общей сложности пособия вырастут на уровень прошлогодней инфляции - около шести процентов.

В Казахстане первая в этом году индексация пенсий - сразу на 9% - произошла 1 января. Еще одно увеличение выплат - более чем на 10% - будет в июле. Такое повышение пособий для пожилых людей приурочено к юбилею независимости страны. Ее Казахстан отметил 16 декабря.

В Беларуси пенсии в декабре повысили на 5%. Когда произойдет очередная индексация в Кыргызстане, пока не известно. В прошлом году пособия по старости увеличили примерно на 10%.

А вот в Армении последний раз пенсии повышали лишь в 2015 году.

 
 
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Единовременные выплаты в общей сложности получат более 45 миллионов пожилых россиян. В бюджете на эти цели заложено 220 миллиардов рублей.

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