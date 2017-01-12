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На одного из омоновцев, штурмовавших квартиру минского педиатра, завели уголовное дело
13.01.2017 11:52 — Новости Общества | Tut.by
Прокуратура города Минска отменила предыдущее решение минских следователей — и возбудила уголовное дело в отношении милиционера из Заводского РУВД за превышение власти или служебных полномочий. Напомним, поводом стал «ошибочный» штурм квартиры минчанина Дмитрия Середы, после которого остались поврежденными не только окна и двери жилища, но и спокойствие семейства.
На днях Дмитрий Середа получил ответ на свою жалобу из прокуратуры Минска. Копию документа от 9 января минчанин опубликовал в социальных сетях.
Ранее, напомним, Управление Следственного комитета по Минску проводило проверку по факту неправомерных действий сотрудников милиции из Заводского района. И 20 ноября в возбуждении уголовного дела
Однако прокуратура Минска отменила решение следователей. И все же возбудила уголовное дело в отношении сотрудника Заводского РУВД Минска по ч.1 ст. 426 Уголовного кодекса (Превышение власти или служебных полномочий):
Уголовное дело уже направлено начальнику УСК по Минску для организации предварительного расследования.
«Интересно, какое предварительное расследование проведет тот СК, который два раза отказывал в возбуждении уголовного дела (несмотря на прокуратуру)», — написал у себя на странице в социальных сетях Дмитрий Середа.
Напомним, 4 августа, в 8 утра, в Минске в квартиру к семье педиатра и детского хирурга-травматолога Дмитрия Середы
Позже Следственный комитет начал проверку действий сотрудников милиции после жалобы от семьи. И в октябре СК
Также 7 сентября Дмитрий Середа побывал на личном приеме у главы столичной милиции Александра Барсукова. Глава ГУВД заявил мужчине, что извиняться за действия своих подчиненных до получения результатов проверки он
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Прокуратура города Минска отменила предыдущее решение минских следователей - и возбудила уголовное дело в отношении милиционера из Заводского РУВД за превышение...
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