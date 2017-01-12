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На одного из омоновцев, штурмовавших квартиру минского педиатра, завели уголовное дело

13.01.2017 11:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Прокуратура города Минска отменила предыдущее решение минских следователей — и возбудила уголовное дело в отношении милиционера из Заводского РУВД за превышение власти или служебных полномочий. Напомним, поводом стал «ошибочный» штурм квартиры минчанина Дмитрия Середы, после которого остались поврежденными не только окна и двери жилища, но и спокойствие семейства.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

На днях Дмитрий Середа получил ответ на свою жалобу из прокуратуры Минска. Копию документа от 9 января минчанин опубликовал в социальных сетях.

Ранее, напомним, Управление Следственного комитета по Минску проводило проверку по факту неправомерных действий сотрудников милиции из Заводского района. И 20 ноября в возбуждении уголовного дела было отказано «за отсутствием состава преступления».

Однако прокуратура Минска отменила решение следователей. И все же возбудила уголовное дело в отношении сотрудника Заводского РУВД Минска по ч.1 ст. 426 Уголовного кодекса (Превышение власти или служебных полномочий):

«Умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, повлекшее причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или общественным интересам (превышение власти или служебных полномочий)

— наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью».

Уголовное дело уже направлено начальнику УСК по Минску для организации предварительного расследования.

«Интересно, какое предварительное расследование проведет тот СК, который два раза отказывал в возбуждении уголовного дела (несмотря на прокуратуру)», — написал у себя на странице в социальных сетях Дмитрий Середа.


Фото Дмитрия Середы

Напомним, 4 августа, в 8 утра, в Минске в квартиру к семье педиатра и детского хирурга-травматолога Дмитрия Середы ворвался ОМОН. Мужчина проснулся от ударов тараном в железную дверь и вышел в коридор. В это время на кухню, разбив стекло в балконной двери, проникли бойцы в черном с оружием в руках. Задержание, по словам мужчины, происходило довольно жестко — и, как оказалось, по ошибке.

Позже Следственный комитет начал проверку действий сотрудников милиции после жалобы от семьи. И в октябре СК отказал в возбуждении уголовного дела. Следователи пришли к выводу, что решение о привлечении к задержанию сотрудников ОМОНа «было принято обоснованно», а наручники и физическая сила использовались «для преодоления возможного сопротивления» со стороны Середы. Диагнозы (закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, ушиб мягких тканей головы, ушиб передней брюшной стенки) признали необоснованными, а телесные повреждения и ссадины, зафиксированные заключением судебно-медицинской экспертизы, отнесли «к категории легких, не повлекших за собой кратковременного расстройства здоровья».

Также 7 сентября Дмитрий Середа побывал на личном приеме у главы столичной милиции Александра Барсукова. Глава ГУВД заявил мужчине, что извиняться за действия своих подчиненных до получения результатов проверки он не намерен. Но предложил сделать ремонт поврежденных окон и двери в квартире — если того пожелает Середа.

 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратура города Минска отменила предыдущее решение минских следователей - и возбудила уголовное дело в отношении милиционера из Заводского РУВД за превышение...

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