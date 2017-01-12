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Сноуборд, катание на собаках и конкурсы. Как развлечься на Всемирном дне снега в Минске

13.01.2017 12:28 — Новости Общества | Tut.by  
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В воскресенье, 15 января, в горнолыжном центре «Солнечная долина» пройдет Всемирный день снега. В Мингорисполкоме рассказали, как горожанам можно будет там развлечься.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Всемирный день снега будет проходить в горнолыжном центр «Солнечная долина» на Корженевского, 45. Праздник начнется в 10 утра и продолжится до 16.00. В это время на площадке пройдут как спортивные, так и развлекательные мероприятия.

Так, в течение всего дня здесь будут проходить соревнования по горнолыжному спорту и лыжным гонкам, а в 14.00 начнутся показательные выступления сноубордистов. Пришедшие смогут также увидеть концерт, поучаствовать в бесплатных конкурсах и покататься на тюбингах, лошадях и собаках. Также во время праздника будет работать фудкорт и детская зона.

 
 
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