В воскресенье, 15 января, в горнолыжном центре «Солнечная долина» пройдет Всемирный день снега. В Мингорисполкоме рассказали, как горожанам можно будет там развлечься.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Всемирный день снега будет проходить в горнолыжном центр «Солнечная долина» на Корженевского, 45. Праздник начнется в 10 утра и продолжится до 16.00. В это время на площадке пройдут как спортивные, так и развлекательные мероприятия.

Так, в течение всего дня здесь будут проходить соревнования по горнолыжному спорту и лыжным гонкам, а в 14.00 начнутся показательные выступления сноубордистов. Пришедшие смогут также увидеть концерт, поучаствовать в бесплатных конкурсах и покататься на тюбингах, лошадях и собаках. Также во время праздника будет работать фудкорт и детская зона.