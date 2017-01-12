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TUT.BY и читатели из Гродно подарили "особенным" детям праздник

13.01.2017 12:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Перед Рождеством и Новым годом портал TUT.BY вместе с благотворительным обществом Caritas предложил каждому читателю стать Дедом Морозом. Две недели гродненцы приносили в местный филиал TUT.BY игрушки, книги, одежду, сладости, подгузники и канцелярские принадлежности. Большую посылку прислали из главного офиса портала в Минске. Благодаря этому подарки получили воспитанники Василишковского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития и дети с инвалидностью из Дошкольного центра развития ребенка № 30 в Гродно.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Василишковский дом-интернат находится в старинной усадьбе Головичполье в Щучинском районе. Здесь живут дети от 4 до 18 лет и взрослые до 31 года. В преддверие Рождества, 6 января, сотрудники гродненского офиса TUT.BY отправились сюда с подарками.

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Наталия, которая обычно трудится в отделе рекламной коммуникации, в этот день стала Снегурочкой: педагоги переодели ее, приставили к Деду Морозу, и тут же начался импровизированный утренник. «Детки водили хороводы, рассказывали стихи, кто как мог — все у них замечательно получалось», — говорит Наталья, которая и дарила подарки. После праздника у елки Снегурочка навестила лежачих, среди которых были и совсем малыши — для них тоже были подготовлены подарки.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Для детей из специальной группы в центре развития в Гродно праздник случился 10 января — в этот день к ним на утренник пришел Дед Мороз вместе с представителями Caritas и TUT.BY. Дети выступили с выученными стихами, получили подарки, а потом все вместе пели рождественские и новогодние песни. Без сувениров не остались и мамы — каждой вручили фотоальбомы ручной работы со снимками их и детей. Фотосессия для альбомов проходила в профессиональной студии при участии визажистов, стилистов и парикмахеров.


Фото: vk.com/caritas_grodno

Детей из центра развития поздравляли в рамках интеграционного проекта «Вместе» общества Caritas. Волонтеры этого проекта каждую неделю посещают детей с особенностями развития, играют с ними, помогают готовиться к утренникам, учиться читать и писать.


Фото: vk.com/caritas_grodno

 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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