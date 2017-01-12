Перед Рождеством и Новым годом портал TUT.BY вместе с благотворительным обществом Caritas предложил каждому читателю стать Дедом Морозом . Две недели гродненцы приносили в местный филиал TUT.BY игрушки, книги, одежду, сладости, подгузники и канцелярские принадлежности. Большую посылку прислали из главного офиса портала в Минске. Благодаря этому подарки получили воспитанники Василишковского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития и дети с инвалидностью из Дошкольного центра развития ребенка № 30 в Гродно.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Василишковский дом-интернат находится в старинной усадьбе Головичполье в Щучинском районе. Здесь живут дети от 4 до 18 лет и взрослые до 31 года. В преддверие Рождества, 6 января, сотрудники гродненского офиса TUT.BY отправились сюда с подарками.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Наталия, которая обычно трудится в отделе рекламной коммуникации, в этот день стала Снегурочкой: педагоги переодели ее, приставили к Деду Морозу, и тут же начался импровизированный утренник. «Детки водили хороводы, рассказывали стихи, кто как мог — все у них замечательно получалось», — говорит Наталья, которая и дарила подарки. После праздника у елки Снегурочка навестила лежачих, среди которых были и совсем малыши — для них тоже были подготовлены подарки.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Для детей из специальной группы в центре развития в Гродно праздник случился 10 января — в этот день к ним на утренник пришел Дед Мороз вместе с представителями Caritas и TUT.BY. Дети выступили с выученными стихами, получили подарки, а потом все вместе пели рождественские и новогодние песни. Без сувениров не остались и мамы — каждой вручили фотоальбомы ручной работы со снимками их и детей. Фотосессия для альбомов проходила в профессиональной студии при участии визажистов, стилистов и парикмахеров.



Фото: vk.com/caritas_grodno

Детей из центра развития поздравляли в рамках интеграционного проекта «Вместе» общества Caritas. Волонтеры этого проекта каждую неделю посещают детей с особенностями развития, играют с ними, помогают готовиться к утренникам, учиться читать и писать.



Фото: vk.com/caritas_grodno