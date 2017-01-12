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Заказник "Налибокский" готов отловить двух рысей для спецназа. Ученый: Животных в стране около 300
13.01.2017 12:47 — Новости Общества | Tut.by
На днях СМИ сообщили, что Минлесхоз разрешил части 3214 спецназа внутренних войск МВД отловить двух рысей. Спецназовцы хотят поселить животных в вольере в части — раньше здесь уже жили две рыси, но обе умерли в 2016 году. В Минлесхозе говорят, что никаких разрешений не давали, в Минприроды — что заявок от МВД не было. TUT.BY узнал, поступала ли просьба от МВД в заказник «Налибокский» и что думают о мечтах спецназовцев изъять рысь специалисты Академии наук.
В Минприроды заявка на изъятие рысей не поступала
Как
В части 3214 спецназа внутренних войск рысей ждут. С начала двухтысячных в части здесь жили две рыси (подарок российских военных). Однако оба животных умерли в течение восьми месяцев: рысь-самец умер в начале 2016 года после долгой болезни, а самка умерла в сентябре того же года. Говорят, сильно тосковала по другу — умерла от остановки сердца. Сейчас в части 3214 реконструируют вольер и надеются получить новый живой символ части.
— Министр лесного хозяйства на изъятие рысей согласия не давал, — объяснила TUT.BY пресс-секретарь Минлесхоза Дарья Лепешко. — В сентябре МВД действительно прислало в Минлесхоз письмо — просило посодействовать, чтобы в изъятии рыси из заказника «Налибокский». Но Минлесхоз это в принципе не может разрешить или запретить — нет полномочий. Чтобы изымать рысь или других животных, занесенных в Красную книгу, из естественной среды обитания, нужно оформлять документы через Минприроды.
Минлесхоз обращение МВД переслал в заказник «Налибокский», предложив заказнику рассмотреть возможность изъятия рыси. Уже заказник должен был по этим вопросам связываться с МВД и Минприроды.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды вчера вечером официально
Директор заказника: «Думаю, ущерба не было бы — отдать их воинской части»
Директор заказника «Налибокский» Василий Гурков подтвердил TUT.BY, что письмо от МВД с просьбой по рысям действительно приходило в заказник. Минприроды еще в известность не ставили — «хватает других дел пока». Но если министерство даст разрешение на изъятие рысей — за заказником дело не станет.
— У нас на сегодня около 20 рысей обитает на территории заказника. Я думаю, не было бы ущерба для их популяции, если бы мы двух поймали и передали в эту воинскую часть. Живыми, заметьте, — считает директор заказника. — Но вы же понимаете, что мы это не будем делать самовольно.
Ученый из Академии наук: «Пойманные на воле рыси в клетках долго не живут. Купите в Таллине»
Главный научный сотрудник Центра по биоресурсам Национальной академии наук, исследователь рысей и волков Вадим Сидорович уверен в другом: популяция рысей в Беларуси очень нестабильна, чтобы раздавать этих животных.
— Если уж так нужны Министерству внутренних дел рыси, чтобы их держать в клетке — на то есть возможности. Можно их купить в Таллинском зоопарке. Там рысей разводят в неволе — они лучше приспособлены для такой жизни. Что касается тех, которых ловят в природе — они очень страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. И по этой причине рыси довольно быстро умирают в клетках. Поймать животное из Красной книги, еще и в заказнике — и загубить за несколько лет? Это, конечно, вызывает протест.
По словам Вадима Сидоровича, мировая практика показывает, что разные способы отлова рысей «заодно» губят от одного до трех особей.
— Метод отлова клеточными ловушками наиболее гуманный. Одна рысь сидит там тихо и не бьется, две рыси могут легко повредиться: шкура этих животных очень уязвимая. Еще ловят ножными петлями, капканами, загоняют животных на деревья собаками, а потом вынуждают упасть на сетку. Некоторые рыси получают травмы при поимке.
Ученый рассказывает, что во всей Налибокской пуще (лишь часть которой — территория заказника) около 40 рысей.
— В Беларуси в 2007 году было 300 особей рыси, потом пошло увеличение: в 2009—2019 годах их было под 500. С 2011 года число рысей стало резко снижаться. Сейчас их в Беларуси, дай бог, чтобы было 300, как в 2007 году… По нашим оценкам, их даже 220−270 во всей стране. Это маленькая группа, которая при каком-то воздействии может сойти на нет.
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Спецназовцы хотят изъять из заказника "Налибокский" двух рысей и поселить их в вольере части 3214. Мол, даже министр лесного хозяйства разрешил. Но в Минлесхозе...
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