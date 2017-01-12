Сотрудники 6-го управления ГУБОПиК МВД при обыске нашли у задержанных жителей Бреста больше килограмма тротила. По данным правоохранителей, лидер молодых людей по советской книге «Юный химик» научился делать взрывчатку и записывал свои эксперименты на видео.





— Задержанных связывают одинаковые взгляды на жизнь — радикальные. Они сторонники языческого движения «Белый фронт», «Славянского возрождения» и украинского экстремистского движения «Правый сектор». Один из них, 26-летний местный житель, самый активный среди всех, рассказывал знакомым, что принимал участие в боевых действия в Украине. Мы проверили его пересечение через границу, он выезжал в соседнее государство на 1−2 дня. Видимо, выдавал желаемое за действительное, — комментирует TUT.BY Александр Лаврукович, начальник отдела 6-го управления по Брестской области ГУБОПиК МВД Беларуси.

Молодые люди уже не первый день находились в поле зрения оперативников, а 11 января попались с поличным, когда попытались продать боевой пистолет. Фигуранты дела — парни 26 и 28 лет. По данным оперативников, они нигде не работали, перебивались случайными заработками, один из них был судим за контрабанду психотропных веществ. При обыске у брестчан нашли оружие: 56 пистолетных патронов калибра 9×18ПМ, тротил массой более 1 килограмма, 100 патронов различного калибра времен Великой Отечественной войны, порох, боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету, взрывпакеты и звуковые ракеты.

Оперативники смогли установить: подозреваемый ездил в Украину не просто так, там он покупал боеприпасы. На вопрос, зачем ему целый склад оружия, ответил: «Завтра будет война как в Украине, надо защищаться, надо помогать своим товарищам».

Всем троим задержанным будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

— В беседе с основным фигурантом выяснилось, что он ненавидит другие расы и видит свое превосходство. Следственный комитет всесторонне изучит уголовное дело и даст правовую оценку его действиям: было ли с его стороны разжигание ненависти или расовой розни, — уточняет Александр Лаврукович.

Кроме того, следствие внимательно изучит личные страницы задержанных в социальных сетях, где они тоже высказывали свои взгляды. И даже выкладывали видео, на котором показывали, как изготовить взрыв пакет, и как его правильно использовать. При обыске у одного фигуранта нашли советскую книгу «Юный химик», по которой он научился в бытовых условиях делать взрывчатые вещества. Оперативники сейчас выясняют, откуда у безработных парней были деньги на покупку всех деталей.

— Мне нужно было оружие, чтобы его продавать и на нем зарабатывать. И я так зарабатывал, — пояснил во время допроса один из них.

Оперативники говорят: в доме молодых людей хранилась литература по новославию и сатанинская литература.

Тем временем украинский «Правый сектор» сомневается, что задержанные имеют к организации какое-то отношение.

— С учетом того, что неизвестно ни имя, ни фамилия задержанных, как я могу сказать: были такие люди у нас или нет. Да, к нам приезжали белорусы, чеченцы, грузины, русские, — комментирует TUT.BY Артем Скоропадский, пресс-секретарь «Правого сектора». — Но у нас не так много оружия, боеприпасов, чтобы рядовой боец взял их и увез в Брест. Как он тогда пересек границу? Пока все очень мало похоже на правду. К тому же, если он приезжал на один день, то как тогда воевал? Минимум ротация длится 3 месяца, это не сафари и тир, что приехал на один день пострелял и уехал.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч.3 ст. 295 (незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ группой лиц) и ч.3 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров) УК Беларуси.