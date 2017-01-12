МИНСК, 13 янв — Sputnik. Всемирный день снега отметят в эти выходные в Минске и Гомеле спортивными состязаниями и веселыми зимними развлечениями.

Традиция отмечать День снега появилась в мировой практике в 2012 году. Новый праздник учредили по инициативе Международной федерации лыжного спорта с целью заставить молодежь оторваться от компьютеров и поактивничать на свежем воздухе. По замыслу федерации, в этот день должны проходить "снежные фестивали", во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.

В Минске мероприятия, посвященные Всемирному дню снега, пройдут, в воскресенье в горнолыжном центре "Солнечная долина". В этот день в центре состоятся соревнования по горнолыжному спорту, сноуборду и лыжным гонкам. Гости смогут понаблюдать за показательными выступления ведущих спортсменов, а также спуститься с горы на тюбингах, покататься на лошадях и ездовых собаках хаски.

В Гомеле в субботу в рамках Всемирного дня снега пройдут соревнования по лыжному спорту среди команд среднего специального, профессионально-технического и высшего образования. Однако встать на лыжню смогут все желающие — будет работать прокат лыж.

Кроме того, для всех гостей праздника устраивают игровые "Зимние забавы" — различные игры и танцы. В программе праздника также конкурс снежных скульптур "Снежная мастерская" и соревнования по брумболу, своеобразному хоккею, где вместо клюшек используются метлы.

Всемирный день снега в 2017 году отмечается 15 января.