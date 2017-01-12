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Гомельчане купили для музея редкий документ на интернет-аукционе

13.01.2017 13:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Редкий документ — чертежи не построенного в Гомеле моста 1901 года передала в музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля Румянцевых и Паскевичей группа гомельчан, сообщает «СБ. Беларусь Сегодня». Деньги на их приобретение нашли через краудфандинг — сбор средств через интернет.


Огромный ватман — более двух метров в длину сложен в несколько раз. Ему 116 лет. Ценный артефакт содержит чертежи неизвестного моста. Точнее, непостроенного. Спроектирован для Либаво-Роменской железной дороги в 1901 году. Мост, а по современной классификации — путепровод должен был соединить две части Гомеля, разрезанного железными путями. О документе рассказал младший научный сотрудник музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля Юрий Панков:

— Путепровод хотели построить в районе нынешней станции Гомель-Нечетный, это севернее современного Полесского путепровода. Если бы планы были воплощены в жизнь, у нынешнего Гомеля сложилась бы иная транспортная инфраструктура. Скорее всего, строительству помешала Первая мировая война. Эти редкие чертежи интересны еще и тем, что документов столетней давности о Гомеле крайне мало.

Средства на артефакт — 100 долларов — собирали через группу в соцсетях «Пошукi старога Гомеля». Это довольно известный региональный проект. В уникальной фотоколлекции краеведов-сетевиков уже более 400 исторических снимков: старых зданий, канализационных люков, уличных аншлагов, дверных ручек, фонарных кронштейнов. Своеобразный фотоковчег гомельских артефактов. Один из инициаторов краудфандинга — архитектор Сергей Ляпин — говорит, что это уже второй сбор средств на покупку редких исторических документов:

— Несколько лет назад таким же образом мы приобрели электронный вариант фотографий Гомеля с американских спутников времен холодной войны. Эти снимки разместили в свободном доступе в нашей группе. Чертежи моста — бумажный носитель, он изначально приобретался для подарка музею. Сейчас ведется поиск новых редких документов. Вместе у нас больше шансов собрать частички пазла нашей яркой истории.

Главный хранитель фондов музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля Татьяна Шода уверена, что помощь музеям может стать хорошей традицией:

— Люди постоянно приносят интересные экспонаты в наш музей. Они разной ценности. Недавно нам подарили настенные часы столетней давности. Другой подарок — редкая фотография известного гомельского архитектора Станислава Шабуневского. Исторический краудфандинг — это дополнительные возможности пополнения музейных экспозиций. С другой стороны — участие десятков, сотен, тысяч людей в восстановлении истории своего города, района, страны. Важная объединительная идея.

 
Теги: Гомель
 
 
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Огромный ватман - более двух метров в длину сложен в несколько раз. Ему 116 лет. Ценный артефакт содержит чертежи неизвестного моста. Точнее, непостроенного....

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