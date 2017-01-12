Год назад президент помиловал бывшего заместителя генерального прокурора Александра Архипова и отправил его в Смолевичский район поднимать отстающий колхоз. TUT.BY съездил на новое место работы бывшего прокурора и узнал, прижился ли он в деревне, что думают о нем местные и какую зарплату получают его подчиненные?



Александр Архипов. Фото с сайта ok.ru

«Он не понимал, как люди могут пить до посинения»

Бывшего заместителя генпрокурора Александра Архипова президент помиловал ровно год назад. По приговору Верховного суда за получение взятки он должен был 6 лет провести за решеткой: Архипов помог замять уголовное дело за бутылку коньяка и золотой слиток. Судебные заседания проходили в закрытом режиме, приговор обжалованию не подлежал, но уже через полтора года Александр Михайлович вышел на свободу. Его отправили поднимать один из худших колхозов в Смолевичском районе — «Петровичи».

Александр Архипов, 57 лет. Родился в Бобруйске. С 1986 года работал в органах прокуратуры Могилевской области, был следователем прокуратуры Кировского района, прокурором Кировского района, прокурором Ленинского района г. Могилева. В 2009 году президент его назначил прокурором Минской области, Архипов пришел на место скандального Михаила Снегиря (его приговорили к семи годам лишения свободы за коррупцию). В 2012-м Александр Архипов стал заместителем генпрокурора, а в 2013 был уволен.

— Когда Александр Михайлович стал председателем колхоза, был в шоке, не понимал, как люди могут пить до посинения и не выходить на работу целую неделю. Взял тут самых пропащих, отвез в Минск, закодировал, одна доярка до сих пор не пьет, — рассказывают TUT.BY на молочно-товарной ферме в деревне Драчково Смолевичского района.

В 10 утра возле конторы РСУП «Петровичи» стоит джип с минскими номерами.

— Это личная машина директора, он каждый день приезжает из Минска на работу. Расстояние всего ничего — 30 километров, — объясняют местные.



На этой машине Александр Архипов каждое утро приезжает на работу. Фото автора

В одном здании находятся буфет, магазин и контора.

— Первое время Архипов забегал к нам взять чай, кофе, беляши, а потом их перестали привозить, и он тут больше не появляется, — говорит буфетчица.

«Доярки летом получали по 8 миллионов»

С самого утра у председателя «Петровичи» идет совещание с главными специалистами. Даже по тому, как выглядят кабинеты, становится понятно: колхоз переживает не самые лучшие времена. В коридорах холод, двери, лестница и пол старые, правда, в соседнем крыле идет ремонт — в скором времени специалисты переедут в новые кабинеты.



В этой конторе работает бывший прокурор

— Мы раньше вообще не знали, кто такой Архипов. Когда его назначили, стали читать про нового шефа в интернете, — говорит Нина Зеленкевич, помощник бригадира фермы. — Помню, как он первый раз появился на ферме, зашел в костюме, туфлях, сразу поинтересовался: «Есть ли корма? Как коровы?». А потом сказал: «Я на ферму буду приезжать только в туфлях, чтобы было чисто». Он за чистоту, и это правильно!

На ферме в деревне Драчково 313 коров, каждое утро колхоз на завод в Смолевичи отправляет 3.900 тон молока. «Петровичи» зарабатывают на том, что сдают скот, молоко и зерно.

— Картошку, капусту, морковку давно не растим. И свиней много лет нет, наверное, это политика райисполкома такая, — говорят сотрудники РСУП «Петровичи».

Деревня Драчково достаточно большая, в ней живет полторы тысячи человек, но немногие работают в колхозе. В основном люди устраиваются в Национальный аэропорт, до которого рукой подать, или едут в Минск. Те, кто трудится в «Петровичах», отвечают: «Если работать нормально, заработать можно».



Таким хозяйство Архипову досталось в начале 2016 года

— Наши доярки летом получали по 8 миллионов, а в среднем у них зарплата 4−6. Архипов молодец в том, что каждый месяц мы вовремя получаем свои деньги, без всяких задержек, не то что раньше, — вспоминает техник-осеменатор Вероника Кузьмиченок.

«В половине пятого утра приехал проверять сторожей»

— Колхоз много лет в долгах, даже не скажу сколько. При предыдущем директоре, Василии Романовиче, зарплаты были выше, но их давали с огромным опозданием, — рассказывает TUT.BY Нина Зеленкевич.

— Кстати, а где он сейчас?

— Так сидит же за взятку.

Средняя зарплата по колхозу 550 рублей. К примеру, сторож получает 390 рублей, диспетчер — 520, трактористы — 500−800.

— Разбежка в зарплате может быть большой. Вот на уборочной один комбайнер получил 3,7 миллиона, а другой — 18! Мы за голову взялись, как так? — говорят жители деревни Драчково. — Сколько получает сам директор, не знаем, нам же его расчетник никто не показывает.

Каждое утро бывший прокурор Александр Архипов приезжает на ферму, интересуется делами. Здесь вспоминают, как на День работника сельского хозяйства он привез торты, сказал красивую речь. А однажды в половине пятого утра приехал из Минска проверять сторожей, хотя его рабочий день начинается в 8.



В 2016 году в колхозе появилось шесть новых тракторов

— Сразу нам трудно было с ним объясняться. Мы не могли донести то, чего хотим. Был бы он зоотехником по образованию или дома держал корову, было бы проще. Но теперь ничего. Александр Михайлович пошел на курсы по животноводству, стал разбираться в наших колхозных делах, подключил к делу специалистов. К примеру, привозил женщину, которая помогала составить рецепт для корма животных, — рассказывает TUT.BY техник-осеменатор Вероника Кузьмиченок.

Сказал: «Как только вникну во всю работу, спуску не дам!»

— Недавно Михайлович рассказывал нам про желудок коровы. Сказал: «Как только вникну в работу, спуску вам не дам!» — смеются подчиненные Архипова.

Чтобы трактористы не отлынивали от работы и не ездили халтурить, бывший прокурор приказал везде установить навигаторы. А несколько месяцев назад распорядился: никому не отдавать скот, пока на счет «Петровичей» не поступят деньги. Это сейчас самая больная тема: в колхозе коров на мясо готовы забрать многие, а вот рассчитаться — нет. Если же не рассчитываются, не хватает денег на зарплаты, и начинаются проблемы с выплатами.

— Сейчас у нас работает 15 трактористов, летом пришло 6 единиц новой техники, закупаются детали, — рассказывает диспетчер механического двора. — Я на себе почувствовала, что жить стало лучше. Раньше работала без выходных и проходных, потолок был 320 рублей. Теперь на руки получаю 520. Разница ощутимая. Конечно, не все довольны, многие уходят из «Петровичей», в этом нет ничего страшного. Все ищут, где лучше и легче.

Целый день журналист TUT.BY пытался попасть на прием к Архипову, но безуспешно. Сразу у него шли многочасовые совещания, а затем он отказался от каких-либо комментариев.

В подшивке местной газеты мы нашли информацию о том, как работало предприятие в последнее время. В 2015 и 2016 годах предприятие стабильно по всем показателям находилось на нижних строчках.





Сводка за 2015 год. Изображение увеличивается при клике





Сводка за 2016 год. Изображение увеличивается при клике

— Не такие уж мы убогие, посмотрите вокруг, плакать точно не хочется, глядя на деревню. Подняться еще можно, было бы желание. У нас столько руководителей было за последние годы, всех не вспомнить. Архипов, хоть и прокурор, точно не самый худший. Он старается, даже в отпуск не ходил, — говорят на прощание сотрудники РСУП «Петровичи».

«Назначь в „Петровичи“ самого профессионального экономиста, сомневаюсь, что он смог бы сделать лучше Архипова»

— Я не понимаю, почему к Архипову такой нездоровый интерес. Недавно он сказал мне важную вещь: «Побыв здесь, я на многие процессы в жизни стал смотреть иначе». Что касается самого хозяйства, то по молоку в «Петровичах» показатели выше среднего в области, и остальные показатели неплохие. Есть проблемы людские, но в «Петровичах» они были всегда: рядом Минск, аэропорт, не все хотят работать в деревне. Кроме того, Архипов человек военный, он решил быстро навести порядок, а многие этого не выдержали и ушли из хозяйства, — комментирует TUT.BY Михаил Загорцев, председатель Смолевичского районного исполнительного комитета. — Если говорить об экономических результатах, еще 10 лет назад это хозяйство развалилось из-за долгов. То, что за 2016 год оно не стало хуже, уже плюс. Назначь в «Петровичи» самого профессионального экономиста, сомневаюсь, что он смог бы сделать лучше Архипова.

— Хоть люди говорят, что жить стало лучше, «Петровичи» как были на последнем месте в сводках, так и остаются.

— По молоку они точно не на последнем месте, в хозяйстве смогли заготовить корма хорошего качества на полтора года, наведен порядок с техникой. Буквально в феврале достроим там жилье, пригласим хороших механизаторов, укрепим бухгалтерию. Вы видели, в каком здании работает сам Архипов? Он говорит: «Лучше деньги потратим на ремонт трактора». Можно сказать, это я настоял, чтобы они сделали себе нормальные кабинеты в управлении. Поверьте, в этом хозяйстве все будет нормально. Неважно, кто ты по профессии, прокурор или экономист, главное — быть человеком.