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Следственные органы устанавливают обстоятельства гибели студента БГУИР в Минске
13.01.2017 15:28 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 13 января. Следственные органы проводят проверку по факту смерти 21-летнего студента Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.
Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович, труп молодого человека с признаками падения с высоты был обнаружен утром 13 января на улице Якуба Коласа в столице.
Назначены экспертные исследования, проводится опрос студентов и сотрудников вуза для установления обстоятельств трагедии.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 13 января. Следственные органы проводят проверку по факту смерти 21-летнего студента Белорусского государственного университета информатики и...
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