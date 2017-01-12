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Жительницу Борисова подозревают в мошенничестве с туристическими услугами

13.01.2017 15:44 — Новости Общества | Tut.by  
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По заявлениям граждан в Борисове возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в мошенничестве. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Минской области.

Известно, что жительница Борисова является предпринимателем в сфере туристических услуг. Предполагается, что путем обмана она завладела имуществом клиентов на общую сумму 14,5 тысячи рублей (более 7 тысяч долларов по актуальному курсу).

«Не намереваясь выполнять свои обязательства, она распорядилась по своему усмотрению деньгами, полученными от потерпевших в качестве оплаты за покупку туристических путевок», — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Возбуждено несколько уголовных дел по ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса (Мошенничество, совершенное повторно). Санкция статьи — до 4 лет лишения свободы.

Не исключено, что пострадавших может быть больше. В таком случае граждан просят обращаться в Борисовский районный отдел СК лично (Борисов, ул. Рабочий Химик, д. 13) либо по телефону 8 (0177) 76−67−52.

 
 
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Предполагается, что путем обмана она завладела имуществом клиентов на общую сумму 14,5 тысяч рублей (более 7 тысяч долларов по актуальному курсу).

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