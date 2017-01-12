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В Витебске расследовано дело о ДТП, совершенном бывшим гендиректором "Витебскпищепрома"
13.01.2017 15:40 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 13 января. В производстве управления Следственного комитета по Витебской области находилось дело по ч. 2 ст. 317 УК о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадали три человека.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК Светлана Сахарова, бывший генеральный директор государственного объединения предприятий пищевой промышленности Витебской области "Витебскпищепром" в апреле 2016 года выехал в командировку в Полоцк на служебном автомобиле "Тойота". В салоне в качестве пассажиров находились три женщины, и только одна из них, сидевшая на переднем пассажирском сидении, была пристегнута ремнем безопасности.
Двигаясь по дороге Н3950 Оболь — Полоцк вблизи деревни Пирутино Полоцкого района, на закруглении дороги вправо водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а затем на обочину, съехал в кювет, врезался в железобетонную трубу, после чего машина опрокинулась. В результате ДТП двум пассажиркам были причинены тяжкие телесные повреждения, третьей женщине — менее тяжкие телесные повреждения.
Следователи предъявили обвинение 58-летнему водителю по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения и менее тяжкого телесного повреждения).
В ходе следствия установлено, что путевой лист на "Тойоту" надлежащим образом не был заполнен, руководитель, находившийся в момент аварии за рулем, в путевой лист в качестве водителя не внесен, перед допуском к управлению транспортным средством он не проходил предрейсовый медицинский осмотр.
Кроме того, бывшим генеральным директором "Витебскпищепрома" проигнорировано распоряжение председателя Витебского облисполкома, согласно которому управление служебным автотранспортом руководителями и должностными лицами органов госуправления, госорганизаций при наличии в штате должности водителя не допускается.
С участием следователей представление об устранении нарушений закона рассмотрено в Витебском облисполкоме на расширенном заседании комиссии по противодействию коррупционным проявлениям комитета по сельскому хозяйству и продовольствию с приглашением руководителей подведомственных, входящих в состав комитета, организаций и предприятий.
Заместитель начальника отдела по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта следственного управления Андрей Горохов и следователь по особо важным делам того же отдела Дмитрий Березко довели представление до сведения каждого приглашенного участника и разъяснили последствия игнорирования требований, предъявляемых к руководителям организаций локальными нормативными актами, которое повлекло за собой совершение должностным лицом преступления. Кроме того, должностным лицам со стороны руководства Витебского облисполкома были разъяснены возможные ограничения, связанные по службе. Руководством Витебского облисполкома с обвиняемым не был продлен контракт.
Сейчас уголовное дело находится в суде Полоцкого района и Полоцка.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 13 января. В производстве управления Следственного комитета по Витебской области находилось дело по ч. 2 ст. 317 УК о дорожно-транспортном происшествии, в...
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