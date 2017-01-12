В Могилеве около десятка человек вошли в созданную 12 января инициативную группу, выступающую за сохранение городского Печерского лесопарка.



Печерский лесопарк зимой. Фото: Михаил Копычко, vk.com/mihail.kopychko

19 декабря 2016 года стало известно, что Могилевский горисполком принял решение о вырубке 462 деревьев во втором квартале Печерского лесопарка с целью «улучшения условий проживания горожан, а также предотвращения аварийных ситуаций». 2 января 2017 года группа энтузиастов отправилась в лесопарковую зону, чтобы попытаться познакомиться с состоянием подлежащих вырубке деревьев.

— Там происходят негативные процессы, и сам Печерский лесопарк находится в критическом состоянии. Помимо того что сохнут деревья в большом количестве, они заражены короедом, грунтовые воды упали, плюс к тому территория парка вместо сохранения начинает со всех сторон застраиваться. В результате она уменьшается на глазах, просто тает, — сообщил БелаПАН один из сторонников сохранения лесопарка Леонид Платоненко, отметив, что пока вырубка обозначенных деревьев не ведется.

По его мнению, лесопарк необходимо сохранить. Как рассказал Платоненко, 12 января в Могилевской областной научно-технической библиотеке собрались около десяти могилевчан и решили создать инициативную группу по сохранению этого природного объекта. «Наше присутствие на территории Печерского лесопарка обозначено, и будем это дело развивать», — отметил представитель группы.

Печерский лесопарк расположен в северо-западной части Могилева в долине реки Дубровенка (приток Днепра), на которой искусственно создано Печерское озеро. В лесопарке проводятся общегородские праздники, спортивные состязания.

Завтра, 14 января, активисты проведут экскурсию по Печерскому лесопарку, расскажут о его истории и экологии. Начало — в 10.00. Экскурсия займет около двух часов. С собой можно взять горячий чай в термосе, бутерброды.