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Беларусь получит от ЕС €7 млн на строительство центров для мигрантов

13.01.2017 16:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 янв — Sputnik. Европейский союз профинансирует строительство в Беларуси нескольких центров содержания нелегальных мигрантов, сообщила со ссылкой на внутренние документы Евросоюза немецкая газета "Tageszeitung".

Предполагается, что в течение трех лет с 2017 по 2020 на строительство центров будет выделено 7 миллионов евро. Реализовывать проект в Беларуси поручено Международной организации по миграции.

Будет построено несколько центров, рассчитанных на проживание от 30 до 50 человек каждый. Условия пребывания в них, как следует из документов, оказавшихся в распоряжении немецких журналистов, будут соответствовать "лучшим европейским и международным стандартам". В частности будут предусмотрены отдельные жилые секции для женщин и семей, а также возможность получить  прямо в центре психологическую и медицинскую помощь.

По данным немецкого издания, белорусские центры создаются в расчете на три группы мигрантов:   беженцев из Украины, Сирии и тех россиян, которые едут в ЕС в поисках работы по экономическим причинам. Вероятно, имеются ввиду чеченцы, которые месяцами пытаются пересечь белорусско-польскую границу с целью попасть в Евросоюз.

"Средства в сумме 7 миллионов евро выделяются на решение вопросов противодействия незаконной миграции и управление миграцией… Одним из компонентов будет модернизация центров для содержания иностранцев, задержанных за нелегальное пребывание", — подтвердили выделение средств в МВД агентству "РИА Новости"

Ранее начальник главного консульского управления МИД Беларуси Игорь Фисенко сообщил, что Минск из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры пока не может подписать соглашение о реадмиссии, с которым увязывается соглашение об облегчении визового режима с ЕС.

"Речь идет о совместном проекте белорусской стороны с Представительством Междунродной организации по миграции в РБ, который реализуется в рамках совместной программы  "Партнерство ради мобильности", — прокомментировал Sputnik новость о выделении ЕС средств на строительство центров для мигрантов официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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