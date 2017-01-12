МИНСК, 13 янв — Sputnik. Норму, позволяющую принимать в школы детей с пяти лет, планируют ввести в Беларуси, об этом сообщила заместитель начальника управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова.

Изменения в кодекс ранее анонсировал министр образования Игорь Карпенко — по его словам, правки должны рассмотреть вскоре депутаты.



© Sputnik Алексей Владыкин Карпенко хочет нагрузить школьников по субботам трудовым воспитанием

"В Министерство образования поступает достаточно много обращений от родителей будущих первоклассников с просьбой принять их детей в школу в более раннем возрасте (до шести лет — Sputnik). В новой редакции кодекса предусмотрена возможность приема в первый класс детей в более раннем возрасте по заявлению одного из родителей и по решению учредителя учреждения образования", — сообщила Каржова в интервью изданию "Настаўніцкая газета".

По мнению министерства, нововведение поможет уменьшить количество обращений в ведомство по этому вопросу.

Предполагается и ряд иных изменений — например, разрешить проводить факультативные занятия по субботам не только для старшеклассников, но и для всех с пятого класса. Сократят в законодательстве и количество видов учреждений образования: исчезнут понятия "вечерних школ", "детских садов — школ" и ряд других.

"Хочу заметить, что, хотя комплекса "детский сад — школа" как вида учреждений образования существовать не будет, учреждениям общего среднего образования будет предоставлено право реализовывать программы дошкольного образования. Это значит, что родителям не нужно волноваться и на практике все эти вопросы будут урегулированы", — заверила представитель Минобразования.

Также расширят и возможность наполняемости классов — теперь норма будет до 30 учащихся на один класс. Ожидаются изменения и в части высшего, и дополнительного образования.