Профсоюз РЭП готовит общереспубликанскую кампанию за отмену "декрета о тунеядстве".

внес косметические изменения в Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества»: из перечня "тунеядцев" исключены некоторые категории населения. Лукашенков Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества»: из перечня "тунеядцев" исключены некоторые категории населения.

пояснило , какие трудные жизненные ситуации смогут освободить белорусов от уплаты так называемого налога на тунеядство. Право определять "трудные жизненные ситуации", из-за которых граждане могут освобождаться от уплаты налога, отдано на откуп местным органам власти, хотя конкретного перечня этих самых ситуаций документ не предполагает. Министерство труда и социальной защиты, какие трудные жизненные ситуации смогут освободить белорусов от уплаты так называемого налога на тунеядство. Право определять "трудные жизненные ситуации", из-за которых граждане могут освобождаться от уплаты налога, отдано на откуп местным органам власти, хотя конкретного перечня этих самых ситуаций документ не предполагает.

Конфликт государства и общества разрешен?

"Такого возмущения, как "декрет о тунеядстве", в обществе мы еще не видели. А косметические правки только вызвали еще больше недовольства и даже злобы в обществе ", - уверен председатель Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич.

- Народ ждал от руководителя страны и правительства не таких бессодержательных изменений в декрет о тунеядстве, которые, напротив, вызвали еще больше недовольства и даже злобы в обществе. Как можно сравнивать мать, которая воспитывает детей и не водит их в детский сад (она "тунеядка", потому что заботится о здоровье собственных детей и будущих граждан страны), с наркозависимыми и алкоголиками?

Как можно отдавать на откуп местным властям определение "трудных жизненных ситуаций"? Декрет предусматривает, что все средства, которые изыскают местные налоговые инспекции, остаются в бюджетах района - а в Беларуси 108 районных инспекций. Мы знаем, какая ситуация в большинстве районов, где буйным цветом процветает кумовство и сватовство - там уже давно не видят человека.

Минздрав делает что-то свое, мол, с письменного разрешения гражданина готовы дать справку, что он болел или являлся нетрудоспособным в отчетный период. А если человек ухаживает за своими престарелыми родителями, за нетрудоспособными родственниками - он тоже тунеядец?

Почему работа домохозяек менее важна, чем работа чиновника на месте?

Нет иного выхода, кроме как отмена декрета вообще.

- Декрет вызвал волну недовольства по всей стране. Так почему же Лукашенко не отменил декрет, а ограниичился косметическими правками?

- Думаю, он не знает реальной ситации. Возможно, ему ввели в уши, что стоит внести незначительные изменения - и процесс пойдет как по маслу. Наркозависимые и алкоголики получат справку - и уже не тунеядцы. Власти загоняют себя в ловушку. Ежедневно на офисе профсоюза обрываются телефоны, звонят даже парни, которые отдали полтора года своей жизни службе в армии, за 2015 год не смогли нигде устроиться, - их тоже сделали тунеядцами! Молодые специалисты тоже не могут устроиться на работу - тунеядцы!

Было и остается: белорусский народ очень трудолюбивая нация. И так унижать свой народ подобными декретами нельзя.

- Профсоюз РЭП не раз пытался добиться отмены декрета: обращался и в Конституционный суд, и в Палату представителей. Продолжите?

- Безусловно. До понедельника профсоюз вместе с правозащитниками подготовят обращение к гражданам страны с целью начать общереспубликанскую кампанию за отмену декрета. Кампанию мы планируем провести в течение месяца.

Мы будем собирать подписи и в электронном виде, и на бумаге - параллельно. Мы будем спрашивать людей: готовы ли они защищать свои права путем проведения общереспубликанской массовой акции.

До понедельника мы распространим образцы заявлений, чтобы люди могли обращаться за разъяснениями в налоговые иснспекции, а при отсутствии содержательного ответа - и дальше, в том числе - в прокуратуру. Налоговые забросали граждан "письмами счастья", поток которых не иссякает. Уведомления приходят даже тем людям, которые уже годами живут не в Беларуси, а за границей: предоставь справку. Какие справки? В стране проживания к человеку нет налоговых вопросов, а какие вопросы к нему у налоговой из Беларуси?

- Часто приходится слышать, что многие готовы расстаться с 360-тью рублями - лишь бы государство отстало от них...

- Такая категория населения есть, например. элита шабашников, которые безболезненно могут отдать 30 рублей. Но с их стороны возникает встречный вопрос: я отдаю деньги, значит, с государством я рассчитался. Но войдет ли этот год в трудовой стаж? А если человек выплатил не 360 рублей налогов, а в 2-3 раза больше, вправе ли он надеяться на возвращение изъятых "излишков"? А если человек в течение года не обращался за помощью к государству, за что он должен платить?

Налоговый кодекс не предусматривает сбора на финансирование государства, понятия "социальный иждивенец" нет в белорусском законодательстве. Что и с кого взимает государство - вот большой вопрос. А сам декрет о туннядстве - новая форма принудительного труда, что противоречит и Конституции, и международным обязательствам, которые Беларусь взяла на себя.