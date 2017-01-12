ООО «Коллекторское агентство «Е коллекшн» (запись грубого разговора его сотрудницы с должницей осенью публиковал TUT.BY ) получило предписание от Минюста и сменило название. Сама сотрудница получила дисциплинарное взыскание и — по решению суда — штраф за оскорбление.

11 января Минюст вынес предписание об устранении нарушений в деятельности ООО «Коллекторское агентство «Е коллекшн». Если фирма не исправит их, ее лицензия будет сначала приостановлена на полгода, а позже — прекращена.

Кроме того, «в связи с неправильным восприятием гражданами деятельности организации», ООО «Коллекторское агентство «Е коллекшн» изменило наименование на ООО «Правовой вердикт».

Сотрудница агентства, которая допустила грубость в общении с должницей, получила дисциплинарное взыскание, сообщает Минюст. При этом, как уточнила пресс-секретарь ведомства Ольга Мурашковская, нарушения, из-за которых фирма получила предписание, не связаны с фактами, изложенным в материале TUT.BY.



Скриншот с сайта Back Collection (back.by). Сделан в конце октября 2016-го

Напомним, в ноябре TUT.BY опубликовал запись телефонного разговора между сотрудницей фирмы Back Collection (название юрлица ООО «Коллекторское агентство «Е коллекшн») и клиенткой velcom, задолжавшей мобильному оператору. В разговоре сотрудница Back Collection требовала вернуть долг — 327 тысяч рублей (старыми) — и называла свою собеседницу «должницей несчастной», «необразованной» и «позорищем».

Back Collection на своем сайте называло себя «первым коллекторским агентством на белорусском рынке». В разговоре с TUT.BY руководство фирмы сообщило, что для сотрудников у них разработаны стандарты телефонных переговоров и что предыдущие беседы с должницей, прослушанные отделом контроля качества, демонстрировали «исключительно профессиональное общение» со стороны фирмы. После резонанса, который получила публикация, Back Collection заявило , что нагрубившая сотрудница уволена.



Скриншот с сайта back.by. Сделан 13 января

Минчанка Валерия — именно ей звонили из Back Collection — привлекла женщину к административной ответственности за оскорбление. 16 декабря суд Фрунзенского района Минска назначил ей штраф в 1 базовую величину (на тот момент это был 21 рубль). Копия решения суда имеется в редакции.

Кроме того, Валерия сообщила TUT.BY, что намерена взыскать моральный вред, причиненный оскорблением, унижением чести и достоинства, в размере 3000 рублей. В конце декабря она подала еще один иск в суд Фрунзенского района. В качестве ответчиков выступают как сотрудница фирмы по взысканию долгов, так и сама фирма.

— По закону наниматель отвечает за причиненный работником вред, — объясняет Валерия.

Как напоминает Минюст, оказывать правовую помощь по взысканию долгов задолженности в Беларуси могут адвокаты, юрлица и ИП, которые предлагают юридические услуги. В интернете эта деятельность отождествляется с коллекторскими агентствами, что неверно. В законах Беларуси нет понятия «коллектор». Такие агентства работают в России.