Белорус поднялся на пик Винсона, который находится в Антарктиде. Это одна из самых удаленных и труднодоступных вершин планеты.





Вадим Фролов — альпинист-любитель. Он только недавно увлекся покорением горных вершин, но уже побывал на Эльбрусе, на Килиманджаро и вот недавно — на пике Винсона.

Вадим белорус: родился в Минске, учился в Гродно. Живет сейчас в основном в Москве, но на вершину в Антарктиде принес с собой белорусский флаг. Чтобы покорить вершину, белорусу пришлось подняться на 4897 метров. Вадим Фролов осуществил свое экстремальное путешествие в конце 2016-начале 2017 годов.

— 30 декабря мы уже были в Антарктиде, 4 января в 19.30 по местному времени мы взошли, — рассказывает Вадим Фролов. — Шли вверх, два дня была непогода — переждали, потом резко в верх пошли. Когда добрались до вершины — фотографировались, я поставил флаг Беларуси, флаг Гродно. Сутки мы добирались к подножию горы — началась метель.





Белорус сравнивает новую вершину с теми, на которые успел подняться раньше.

— В Антарктиде холодно очень, сильный ветер. Днем целый день солнце, а когда оно заходит за горы — становится очень холодно, минус 30. Все промерзает. Такие условия — очень суровые.

— Как согревались? Что помогало холод переносить?

— В спальниках греешься или чаю попьешь. Идти там тяжеловато: если очень тепло одет — тебе жарко становится, если легко — только остановишься и тут же начинаешь промерзать. Надо идти, иначе можно замерзнуть.

Новый год встречали в базовом лагере горы Винсон.

— Отец передал белорусскую колбасу поездом, я ее взял с собой. Всем в группе понравилась это угощение, — рассказывает Вадим. — Участников группы было семеро, с нами были и два гида.

Вадим Фролов делится планами: хочет взойти на семь самых высоких гор на разных континентах.

— А вам не страшно?

— Да нет. Если б было страшно, то не ходил бы… Немножко есть переживания: дети дома, у меня их трое. Родители еще переживают — а так, самому, мне не страшно.





В Белорусской федерации альпинизма успеху соотечественника рады. Здесь подтверждают: первый гражданин нашей страны взошел на одну из самых труднодоступных вершин планеты.

— Вершина труднодоступна, находится в глубине антарктического континента, в горном массиве Винсона, — рассказал председатель Белорусской федерации альпинизма Александр Годлевский. — Финансовые затраты огромные, чтобы завершить подобное путешествие. Отдельно взятому человеку это обходится от 30 до 40 тысяч долларов. Антарктида — удивительный континент, но сама по себе вершина не является серьезным спортивным достижением. По классификации альпинистской подготовки это уровень второго разряда. Но эта вершина является частью обязательной программы «Семь вершин». Обычно даже для тех людей, которые побывали на Эвересте, пик Винсона оказывается недоступным — из-за отдаленности и дороговизны. Но самое главное — нужны целеустремленность и характер. Поздравляйте этого доброго человека от души. Успехов ему в освоении всей программы.