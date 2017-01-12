Будущее страны зависит от отдачи каждого белоруса на своем рабочем месте. Об этом заявил Александр Лукашенко на официальном приеме от имени президента на старый Новый год, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко констатировал, что ушедший год не был простым, не все удалось осуществить. Впрочем, кому как не белорусам знать, что трудности закаляют. «Мы видим цель и то, что нужно для ее достижения. Каким будет завтра нашей страны, зависит только от того, с какой отдачей мы будем работать сегодня, — подчеркнул президент. — На боевом посту и на дежурстве, в больничной палате и в телевизионной студии, на сцене и спортивной арене — каждый должен чувствовать ответственность за судьбу страны. В этом и есть наша сила и наше будущее».

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