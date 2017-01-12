Утром 13 января в общежитии БГУИР по улице Я. Коласа в Минске погиб студент . Как рассказали очевидцы, парень выпал с верхних этажей здания. Начальник студенческого городка, откуда пришли ужасные новости, Анатолий Луцкий рассказал «СБ Беларусь сегодня» , каким человеком был юноша.



Фото: Вадим Шундалов, Александр Кулевский, sb.by

— У нас беда, настоящая беда. Одно дело слышать о таком, а другое — видеть. Вы, наверное, уже знаете, что мальчика звали Бурый Саша. Студент 4-го курса факультета компьютерных систем и сетей (ФКСиС). Это выпускной курс, он должен был стать инженером-программистом. Учился на бюджете. Саша характеризовался исключительно положительно. Был организатором игры «Что? Где? Когда?». Он был родом из Гродненской области, Берестовицкий район… Воспитывался в полной семье, у него есть брат и сестра, которая уже приехала к нам в студгородок. Мы готовим гостевой номер для семьи погибшего…

Предварительно установлено, что студент погиб в промежуток между 7 и 9 часами утра. По словам Анатолия Луцкого, в общежитии ситуацию с распитием алкогольных напитков держат на строгом контроле, поэтому в версию, что гибель молодого человека связана со спиртным, верится с трудом.

Не было у погибшего и проблем с курением. «Да, он покуривал, но не постоянно», — говорит начальник студгородка.

Как говорят студенты, проживающие в общежитии, курить разрешается только вне стен корпуса, поэтому молодежь вынуждена выходить на крыльцо даже в такую, не самую приятную, погоду.

— Внутри курить нам запрещено. В том числе и на балконах — везде висят предупреждения. Балконы в коридорах закрыты, но теоретически, их, конечно, можно открыть, — рассуждают трясущие от холода ребята в шортах и куртках.

Анатолий Луцкий рассказывает, что на работу он сегодня пришел еще до 9:00, застал передачу вахты. В этот момент прибежал один из студентов, заметивший, что на козырьке, связывающем общежитие с соседним зданием, кто-то лежит.

— Ребята сразу вызвали лифт, я побежал. Когда поняли, что это тело студента, — были в шоке. Уже потом мы узнали имя погибшего… Не буян, не хулиган, что с ним случилось? Никто не понимает. Саша был умным парнем, но лидером его назвать трудно. Вы же знаете программистов, они все в себе и в своем компьютере, — добавляет руководитель студгородка.



В настоящее время здание общежития находится на ремонте — его утепляют. Периметр огорожен, вокруг строительные леса. Фото: Вадим Шундалов, Александр Кулевский, sb.by

Молодой человек исправно учился, никаких проблем с экзаменами никогда не имел. Эта сессия была чуть сложнее — завис «хвост» в виде зачета, однако уже в понедельник Александра должны были допустить к очередному экзамену. Будучи еще студентом, он уже подыскивал работу, и вопрос трудоустройства был практически решен.

— Знаете, как говорят у нас, на ФКСиС на 4-м курсе не работает только ленивый, — отмечает Анатолий Луцкий.

Он также добавил, что в БГУИР — это второй подобный инцидент за всю историю. Первый произошел семь лет назад. Однако тогда был совсем другой случай, заверяет Анатолий Антонович.

— Тогда это случилось весной. Это был студент-первокурсник. Он не справился с сессией. Плюс ко всему, потом выяснилось, что у него была игровая зависимость. К слову, тогда воспитателя, который отвечал за погибшего, уволили. Потому что не предупредили такую ситуацию, не предугадали…

— Когда узнали о случившемся — не поверили, — рассказывает дрожащим голосом, едва сдерживая слезы, воспитатель Людмила Матюшкина, которая отвечает за 2-й этаж, на котором жил Саша, — Корректный, вежливый, активный. Занимался организацией мероприятий. Его все уважали. Он был старшим в блоке… Была ли у него девушка? Возможно, точно сказать я не могу. Понимаете, такой возраст — всегда есть какие-то увлечения. Если у него и была возлюбленная, жила она не в нашем общежитии.



Фото: Вадим Шундалов, Александр Кулевский, sb.by

Ранее официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович сообщил, что молодой человек упал с окна или балкона 12-го этажа. По словам Анатолия Луцкого, там находятся окна служебного помещения, а конкретнее — мусоропровод. Следователи работают над выяснением всех подробностей произошедшего.

Хоронить погибшего будут на родине. В университете намерены оказать посильную помощь семье студента, будут организованы автобусы, на которых друзья и одногруппники смогут добраться до места похорон.

26 октября Александру Бурому исполнился 21 год.