Суд Партизанского района Минска отказал в удовлетворении иска фигурантам «дела граффитистов» о защите чести и достоинства. Истцы оспаривали информацию на сайте Следственного комитета и требовали опровержения.



Вадим Жоромский, Максим Пекарский и Вячеслав Косинеров. Фото: naviny.by

В заявлении СК было отмечено, что при задержании злоумышленников у них был изъят травматический пистолет. Кроме того, фигурантов до вынесения приговора называли хулиганами. Утверждалось, что они распространяли экстремистские материалы, содержащие нацистскую символику. Эти факты, по мнению истцов, не подтверждаются материалами уголовного дела в отношении Вадима Жоромского, Вячеслава Косинерова и Максимилиана Пекарского.

На предварительном заседании представители СК заявляли, что новость на сайте не относится к конкретному уголовному делу. 13 января они сообщили, что информация подавалась, исходя из обстоятельств уголовного дела, но, поскольку персональных данных в тексте нет, идентифицировать фигурантов невозможно. Поэтому в СК считают, что закон не нарушали, честь и достоинство истцов задеты не были.

Адвокаты «граффитистов» обратили внимание, что СМИ использовали новость СК, дополнив текст фамилиями фигурантов. Однако судья Андрей Кочик отказался принять к рассмотрению распечатки статей в прессе.

«Жоромский, как и другие истцы, не требует возмещения морального вреда, — заявила адвокат Татьяна Лишенкова. — Ему не нужны деньги и извинения. Ему нужно, чтобы СК признал свою ошибку и в дальнейшем не подавал информацию в таком контексте».