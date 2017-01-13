В воинских частях сил специальных операций Вооруженных Сил завершена переподготовка военнослужащих-водителей из числа новобранцев. Вчера они выдержали своеобразный экзамен — совершили 50‑километровый марш. По его результатам воинам будет выдан соответствующий допуск на управление транспортным средством определенной категории.





К своему боевому крещению военные водители подошли в хорошем настроении. Все они готовы были проявить свои лучшие качества.

Преодолению полсотни километров предшествовала плановая двухнедельная теоретическая и практическая подготовка. Большинство этих парней до армии имели водительское удостоверение категории В и С, у многих за плечами уже есть трудовой профессиональный опыт в сфере грузоперевозок, в том числе и водителя-международника.

Чтобы стать одним целым с вверенной военной техникой, каждый водитель наезжал в среднем по 30–40 километров в день. Военнослужащие привыкали к габаритам армейских машин, учились ездить на автомобилях с полным приводом и специальным навесным оборудованием.

Важнейшая составляющая совершения марша — движение в колонне. Особое внимание молодых водителей командиры обращали на соблюдение дистанции, особенности торможения в зимний период, поддержание установленной скорости.

За действиями обучаемых в ходе двухнедельных занятий пристально наблюдали опытные инструкторы. Они внимательно следили за действиями младших товарищей, обращали их внимание на ошибки, вовремя подсказывали.

Кроме отработки движения в колонне, военные водители занимались на автодроме. Оттачивали свое мастерство по различным элементам вождения: проезд железнодорожного переезда и моста, «восьмерка», парковка, преодоление рвов…

Гвардии рядовой Александр Куприенко служит в десантно-штурмовой бригаде два месяца. Родом он из Калинковичей. После обучения в строительном колледже парень женился, вскоре у него родился сын.

— Всегда хотел служить в силах специальных операций. Воспоминания о проведенном здесь времени останется на всю жизнь, — уверен военнослужащий. — До армии я отучился на водителя, получил права категории В и С. К военной машине привык быстро, особых проблем не испытываю. Всегда интересно осваивать что-то новое. Думаю, на марше у нас с ребятами все получится — и мы по праву сможем назвать себя военными водителями.









После совершения 50‑километрового марша у парней начнутся непростые, но интересные ратные будни. Совсем скоро им предстоит освоить очередную ступень водительского мастерства — перевозку личного состава и вождение автомобиля с прицепом.

Удачи вам на дорогах! Крепче за баранку держись, шофер!..

Подполковник Aлекcaндр Политaев, «Вaяр», фото aвторa