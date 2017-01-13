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При старании всё получится!

13.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В соединениях и воинских частях Западного оперативного командования в эти дни интенсивно занимаются боевой подготовкой. Не смолкает ратная страда на Обуз-Лесновском, Чепелевском и Гожском полигонах: здесь совершенствуют выучку танкисты, мотострелки, разведчики и артиллеристы.

На днях я побывал в 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде, где проводился сбор с гранатометчиками. Гвардейцы мастерски выполнили 3‑е упражнение учебных стрельб.

Руководитель занятия гвардии лейтенант Игорь Адамов старательно обучал гранатометчиков их непростому ремеслу. Результат говорит сам за себя: к окончанию сбора подавляющее большинство военнослужащих стреляли из ручного противотанкового гранатомета РПГ‑7В только на оценку «отлично».

Гвардии рядовой Николай Вальков недавно прибыл в подразделение из 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. Был назначен на должность гранатометчика, на этом сборе стрелял впервые.

— Когда вышел на огневой рубеж, очень волновался — и цель поразить не удалось, — рассказал солдат. — Руководитель занятия провел разбор результатов стрельбы, указал на допущенные ошибки. Я сосредоточился на правильном выполнении упражнения — и все получилось!.. А сейчас, после нескольких учебных занятий, от волнения не осталось и следа.

И действительно, я стал свидетелем того, как гвардии рядовой Николай Вальков отстрелялся на отлично. Тренировка и старание принесли свои плоды.

А в активе гвардии рядового Артура Скульского месяцы интенсивных занятий на полигоне, участие в нескольких ротных тактических учениях с боевой стрельбой. Военнослужащий охотно делится накопленным опытом с новым пополнением. В тот день, изготовившись для стрельбы стоя, он отличался уверенностью и отточенностью действий. Настоящий военный профессионал!..

— Огонь! — скомандовал офицер.

— Выстрел! — предупредил гвардеец, и через секунду из гранатомета с громким звуком вылетела граната. На фоне пасмурного неба был хорошо виден огненный след трассы, путь которой преградил приземистый силуэт танковой мишени.

— Молодец, поджег танк! — так оценили отличный выстрел товарищи Артура, наблюдавшие за ходом стрельбы.


Гвардии лейтенант Игорь Адамов проводит разбор результатов стрельбы

 
 
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В соединениях и воинских частях Западного оперативного командования в эти дни интенсивно занимаются...

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