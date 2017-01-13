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Родился, чтобы… стать сапёром!

13.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Рядовой Виталий Ногтев проходит срочную военную службу в инженерно-саперном батальоне 557‑й инженерной бригады Западного оперативного командования. По итогам боевой подготовки этот солдат по праву считается одним из лучших военнослужащих второго периода службы в своем подразделении.

— Рядовой Ногтев — механик-водитель установки разминирования УР‑77. В минувшем году он успешно усвоил программу обучения в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов, а в рядах нашей воинской части успел зарекомендовать себя как добросовестный, исполнительный и дисциплинированный военнослужащий, — охарактеризовал солдата заместитель командира бригады по идеологической работе подполковник Александр Романчук.

Виталий родился в областном центре Принеманья в 1994 году. Так случилось, что дата его появления на свет — 21 января — совпадает с профессиональным праздником военных инженеров — Днем инженерных войск.

— Родился, чтобы стать сапером! — шутят товарищи и сослуживцы Виталия по инженерно-саперному подразделению. И в их словах есть, несомненно, немалая доля правды. Рядовой Ногтев гордится тем, что служит в инженерных войсках, настойчиво совершенствует воинское мастерство.

— Установка разминирования УР‑77 — надежная, скоростная машина, — рассказал Виталий. — В этом учебном году во время предстоящего учения надеюсь на практике отработать задачу по проделыванию проходов в противотанковых минных полях.

Как сообщил старший лейтенант Виктор Соломевич — командир подразделения, в котором проходит службу солдат, закрепленную инженерную технику Виталий освоил хорошо, содержит ее в исправном и боеготовом состоянии. В ходе ратной учебы специалист-срочник с интересом продолжает углублять свои умения и навыки, полевую выучку.

А недавно на сборе с подвижными группами разминирования Западного оперативного командования, который прошел на базе 557‑й инженерной бригады, рядовой Виталий Ногтев успешно освоил вторую воинскую специальность — сапер. Он был включен в состав одной из подвижных групп разминирования своей воинской части. И вскоре правофланговый солдат внесет свой вклад в благородную миссию по очистке белорусской земли от смертоносного наследия минувших войн: неразорвавшихся бомб, мин и снарядов, других взрывоопасных предметов.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора

 
 
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