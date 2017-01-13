Мы привыкли к тому, что защитник Отечества — это прежде всего артиллерист, танкист, разведчик, летчик… И почему-то редко относим к ним тех людей, в руках которых находится оружие, которое во все века воодушевляло бойцов на подвиги. Имя этому оружию — музыка. Да, речь пойдет о военных оркестрах.

В мирное время основное назначение военных оркестров — исполнение маршей при строевом обучении, во время церемонии принятия Военной присяги и воинских ритуалов, проведения парадов, выступления с концертами для военнослужащих и их семей. И чтобы обобщить опыт военных дирижеров, совершенствовать их индивидуальное мастерство, с ними ежегодно проводятся учебно-методические сборы. Недавно таковой состоялся на базе государственного учреждения «Образцово‑показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь».

Руководитель сбора начальник военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Республики Беларусь — начальник государственного учреждения «Образцово‑показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь» заслуженный артист Республики Беларусь полковник Сергей Костюченко подчеркнул, что благодаря таким сборам начальники — военные дирижеры оркестров Вооруженных Сил и транспортных войск могут не только поделиться опытом со своими коллегами, уточнить изменения в законодательной базе служебной деятельности военных оркестров, но и пополнить свой репертуар новыми музыкальными произведениями.

Во время проведения таких сборов существует традиция: молодому дирижеру — выпускнику прошлого года — дают возможность подготовить музыкальное произведение и поработать с Образцово‑показательным оркестром Вооруженных Сил. В 2017 году эту традицию немного видоизменили. Впервые партитуры к различным музыкальным произведениям готовили все военные дирижеры. Весьма интересное новшество: как говорится, и себя показать можно, и на других посмотреть.

Кроме того, в ходе сбора Образцово‑показательный оркестр продемонстрировал свой новый репертуар. Он исполнил фантазию на тему русских классиков, в которую вошли такие музыкальные произведения, как «Танец с саблями» Арама Хачатуряна, «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, «Половецкие пляски» Александра Бородина, «Прогулка» Сергея Прокофьева и другие. Присутствующие на сборе дирижеры могли ознакомиться с партитурами этих музыкальных произведений и включить их в репертуар своих оркестров.



В нынешнем году военные оркестры Вооруженных Сил ожидает еще и смотр-конкурс, причем, в отличие от предыдущего года, будет представлен не плац-концерт, а концертный репертуар. На сборе Образцово‑показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь исполнил произведение, которое в апреле на смотре-конкурсе будут исполнять уже все оркестры. По сути, оно является экзаменационным заданием для всех военных дирижеров. На смотре-конкурсе, помимо музыкальных произведений, которые привезут с собой оркестры, обязательно будет оцениваться и это.

— Как правило, военные оркестры разножанровые, — отметил в беседе полковник Сергей Костюченко. — Кто-то уходит в классическую музыку, кто-то в эстрадную либо народную. И для того чтобы сравнить уровень оркестров, мы ввели для всех одно обязательное произведение. Признаюсь, оно достаточно сложное. И уже по тому, как его подготовят и исполнят, можно будет судить, кто сможет завоевать звание лучшего военного оркестра.

Отрадно, что творчество этого коллектива ценят и за рубежом. В нынешнем году музыканты в погонах примут участие в шоу военных оркестров в Российской Федерации, Польше, Германии. Совсем скоро, в марте, они поедут покорять Международный фестиваль военных и духовых оркестров Musikparade. Это самый престижный европейский фестиваль, который проходит в Германии. В августе — отправятся на Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который состоится в самом сердце России и соберет десятки коллективов из разных стран мира. Этот грандиозный парад военных оркестров не имеет мировых аналогов, «Спасская башня» — масштабное музыкально-театрализованное представление с дефиле военных оркестров, танцевальным шоу и коллективами, исполняющими народную, эстрадную и классическую музыку. А в октябре они смогут заявить о себе в Гамбурге (Германия), где Пласидо Доминго будет ставить легендарную оперу «Аида».





Как видите, будни военных оркестров весьма насыщенны. После каждого взмаха дирижерской палочки из музыкальных инструментов струится волшебство!.. Волшебство вдохновляющей музыки. А за каждым военным дирижером — большой и дружный коллектив, который изо дня в день готов нам это волшебство дарить.

Из первых уст



Полковник Сергей Костюченко:

— В рамках этого сбора военные дирижеры сдавали экзамен на присвоение классной квалификации. Он состоял из трех частей: знание и использование в служебной деятельности нормативно-правовой базы, инструментовка и, конечно же, работа дирижера с оркестром. Кроме того, мы обсудили способы совершенствования и дальнейшего развития военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Республики Беларусь, задачи на этот год.

Цифры и факты

За 2015/2016 учебный год военные оркестры обеспечили в Вооруженных Силах более 5.000 мероприятий. Например, на один лишь Образцово‑показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь в минувшем учебном году выпало порядка 380 мероприятий.

Капитан Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора