В Минске недалеко от площади Победы есть небольшая улица, которой присвоено имя Героя Советского Союза Феодосия Смолячкова. Пройти к ней от Вечного огня можно так скоро, что едва успеешь выслушать то малое, что мог бы рассказать о себе этот юноша восемнадцати лет, если бы не война, не подвиг, обес­смертивший его имя…



Родился Феодосий 12 июля 1923 года в крестьянской семье на Могилевщине, в небольшой белорусской деревушке Подгорье. К сожалению, война и время не сохранили этот населенный пункт, но место известно (теперь это Быховский район) — и старики в округе еще недавно могли немало припомнить о простой работящей семье Смолячковых, о шустром смышленом подростке Федьке.

Окончив шесть классов, в 1940 году он поступил в Ленинградское строительное ФЗУ. Выучившись на каменщика, в городе на Неве Феодосий строил дома на Московском проспекте. Параллельно учился военному делу, выбрав снайперскую школу. Планировал осенью 1941 года поступать в техникум, но…

Уже на второй день войны Феодосий Смолячков был в райвоенкомате, он рвался добровольцем на фронт. Получил отказ: почти три недели не хватало до 18 лет. Тогда с этим еще считались… Однако в начале июля начали создавать народное ополчение — и в Выборгском райкоме комсомола добровольца Смолячкова зачислили в противотанковую роту 13‑й стрелковой дивизии.

Молодых оберегали, и Фёдора, как все его звали, назначили поваром. Смириться с этим горячий парень, понятно, не смог — и однажды оставил кухонный пост, с винтовкой ушел на передовую. Но боевого крещения, так уж сложилось, он не получил, а та отлучка обернулась взысканием. Это Смолячкова не остановило, он начал осаждать комиссара полка: мол, негоже добровольцу кашу варить, если шел воевать. Поскольку уговоры не горячиться так и не подействовали, комиссару пришлось помочь юному красноармейцу.

Первым боевым испытанием стало для Фёдора участие в удачном поиске «языка». Так он попал в штат разведбата. Другая вылазка оказалась не такой удачной: группа была обнаружена. Преследователи не оставляли шансов выжить — и тогда белорусский хлопчик вызвался прикрывать отход товарищей. В тот раз разведчиков спасли его снайперские выучка и сноровка. Сраженные гитлеровцы падали один за другим!..





За спасение группы Фёдор попросил у командира вместо награды снайперскую винтовку и разрешение выйти на передний край на самостоятельную охоту на неприятеля. 19 октября 1941 года он открыл личный боевой счет, который рос с каждым выходом в засаду. Вступая в комсомол накануне 24‑й годовщины Великого Октября, Смолячков обещал добиться 20 побед, но, так сказать, план перевыполнил, уничтожив 23 гитлеровцев.

Снайперская смекалка, находчивость, природная хитринка и охотничий опыт позволяли Фёдору быстро увеличивать боевой счет. Секретами мастерства он охотно делился с товарищами, писал о практических наработках в дивизионную газету, обещая беспощадно мстить врагу за оккупированную родную Беларусь, за советскую землю.

Фронтовая газета «Вперед» неоднократно публиковала материалы об успехах снайперов, а 13 декабря 1941 года ее передовая статья была посвящена Смолячкову. К тому времени он довел счет уже до 57 побед. Все восхищались волей, выдержкой, сообразительностью, закалкой и терпением снайпера! И уже 18 декабря на счету бойца было 72 гитлеровца. А через 20 дней — 91!

В газете «Вперед» от 3 января 1942 года в заметке «Мой новогодний подарок Родине» комсомолец Смолячков сообщал о 107 уничтоженных им врагах и обязательствах «еще настойчивее истреблять вторую сотню гитлеровских бандитов, двуногих зверей, воспитывать примером кадры снайперов, мстя за любимую Родину, за родную Белоруссию». Он писал: «Пощады гитлеровским головорезам от меня не будет!».

В те же дни Фёдор выступил по ленинградскому радио, с гордостью заявив о почине движения снайперов‑истребителей, рассказав о своих учениках, на счету которых десятки личных побед. Имя Смолячкова гремело по всему фронту. Он стал инициатором и вдохновителем соревнования снайперов Ленинградского фронта. Вскоре уже десятки его учеников уничтожали захватчиков. В блокадной позиционной борьбе это наносило врагу ощутимый урон, оказывало психологическое давление.

В январе командование вручило нашему земляку именные часы, его наградили первым орденом Ленина.

Но противник не спал в шапку: гитлеровцы объявили настоящую охоту на известного снайпера…

15 января 1942 года в районе Пулковских высот красноармеец 14‑й отдельной разведывательной мотострелковой роты 13‑й стрелковой дивизии 42‑й армии Ленинградского фронта Феодосий Смолячков погиб на боевом посту в снайперской дуэли. В тот день сразу четыре захватчика получили возмездие, пополнив в последний раз счет личных побед воина-смельчака. Всего за три месяца юный снайпер уничтожил 125 гитлеровцев (потратив лишь 126 патронов!), а его ученики — еще 120.

Гибель героя болью отозвалась в сердцах ленинградцев и защитников города на Неве: его знали все! Ведь имя Смолячкова гремело по всему фронту, превратившись в символ неутомимой борьбы с фашистами. Белорусский 18‑летний паренек стал грозой для оккупантов.

Был опубликован некролог за подписью военного совета 42‑й армии и командования 13‑й стрелковой дивизии. Это была заслуженная слава нашего земляка — к сожалению, посмертная. Но за гибель героя его товарищи-снайперы люто отомстили врагу…

Феодосия Артемьевича похоронили с воинскими почестями на Чесменском кладбище в Ленинграде, недалеко от проспекта, где совсем недавно он строил дома. В наше время там вознесся величественный мемориал в честь защитников Ленинграда.

У могилы Феодосия Смолячкова его винтовка № 13914 была торжественно вручена лучшему снайперу 13 сд красноармейцу Столярову. В дивизионных газетах снайперы Ленинградского фронта опубликовали свои призывы: «Быть достойными его преемниками и учениками!» и «За 125 убитых фрицев!». Они поклялись множить этот боевой счет в память о товарище.

В те дни в Смольном в присутствии командования фронта и партийного руководства Ленинграда проходил слет снайперов с награждением лучших. Бойцам П. Пчеленцову, П. Голиченкову и И. Вежливцеву вручили орден Ленина и Золотую Звезду Героя Советского Союза. Посмертно этой награды был удостоен и Феодосий Смолячков. Слет принял обращение с призывом: «Истреблять фашистское зверье!».

Уже к лету 1942 года 26 учеников зачинателя снайперского движения на Ленинградском фронте уничтожили три тысячи немецко-фашистских оккупантов, а через год — восемь тысяч! Снайперское движение, ставшее массовым, насчитывало уже около тысячи бойцов …

После войны на Выборгской стороне, откуда Феодосий уходил добровольцем на фронт, его именем была названа улица, на Большом Сампсониевском проспекте установили бюст. В его честь был назван поселок Смолячково в пригороде. И в Беларуси помнят и чтят воина-Героя: не только в Минске, но и в Гомеле, Быхове есть улицы его имени.

Ну вот мы и пришли на тихую столичную улицу… Здесь на доме № 1 помещена мемориальная доска с барельефом и словами: «Улица названа именем Героя Советского Союза прославленного снайпера Феодосия Артемьевича Смолячкова. В боях за город Ленинград им уничтожено 125 гитлеровцев». Здесь ежегодно 15 января собираются ветераны и молодежь, чтобы отдать дань памяти знаменитому земляку.

По сей день помнят Героя Советского Союза и в России. В прошлом году состоялся торжественный акт занесения имени Ф. А. Смолячкова в летопись славы — «Золотую книгу Санкт-Петербурга». При этом присутствовала делегация из Минска и с Быховщины, малой родины Феодосия Артемьевича.

Вечер-реквием стал достойной данью памяти нашему земляку. Упоминались и занесенные ранее в «Золотую книгу» наши соотечественники маршал артиллерии С. М. Михалкин, генерал-майор артиллерии И. М. Пядусов, танкист А. М. Усов… «Белорусский фронт обороны Ленинграда» — так их теперь называют в Санкт-Петербурге.

Прошло 75 лет, но традиции — живы. 15 января нынешнего года у мемориальной доски, посвященной снайперу Смолячкову, в Минске снова состоится торжественный митинг с отданием воинских почестей, возложением цветов. Помянут воина-Героя и на Быховщине.

Старший лейтенант запаса Константин Саевич, г. Минск