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Геодезическая Дуга Струве

13.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В январе 1823 года офицер корпуса военных топографов 23‑летний подпоручик Иосиф Иванович Ходзько с группой солдат топографической экспедиции осматривал и измерял Браславское озеро, затем Дрисвятское, Свирское, а после озеро Нарочь. Глубокий снег затруднял выполнение задания, но экспедиция продолжала вести свою работу, невзирая на погоду. За весну, лето и осень им предстояло провести измерения в Гродненской и Минской губерниях, чтобы собрать необходимый материал для создания подробных военно-топографических карт. Та экспедиция носила не столько военный, сколько научный характер и была началом самого масштабного географического проекта ХІХ века.

Иосиф Ходзько

 
 
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В январе 1823 года офицер корпуса военных топографов 23‑летний подпоручик Иосиф Иванович Ходзько с группой...

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