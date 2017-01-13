Символ Страсбурга, как и Эльзаса (бывший регион на северо-востоке Франции, граничивший с Германией и Швейцарией, с 1 января 2016 года является частью региона Гранд-Эст), — аист: птица, поэтизированная на белорусской земле. Оказалось, не только на белорусской. Причем в том, что аист почитаем в Страсбурге, можно убедиться не только во время посещения сувенирных лавочек, в которых изображение этой птицы — практически на каждом магнитике, часиках, салфетках, чашках и других милых вещах, созданных специально для туристов. Эти пернатые в немаленьком количестве живут в городе и вьют гнезда в самых неожиданных, на взгляд белоруса, местах. Например, на Страсбургском соборе, расположенном на центральной площади.







Аистам никто не мешает селиться там, где им понравится. Несколько больших гнезд они соорудили на здании культурного центра в прекрасном городском парке. Это излюбленное место отдыха горожан: в тенистых аллеях, на удобных скамейках вдоль залитых солнцем дорожек. А еще — в зоопарке. Да, самом настоящем муниципальном зоопарке, вход в который бесплатный для всех желающих!

Если вы любите животных, то немало приятных минут доставит вам созерцание фенека — маленькой пустынной ушастой лисички, обезьянок, кенгуру, павлина и других птиц и зверей, а также змей. И конечно, большой вольер здесь отведен для аистов, среди которых есть и чрезвычайно редкий — черный. Ну как страсбургский зоопарк обойдется без этой птицы?!

Однако самая главная достопримечательность города, по единодушному мнению его гостей, — уникальная (некогда типичная для данной местности) архитектура. Нарядные домики (максимум в пять этажей) — прямо как из сказки — стоят на берегах реки Иль или даже в окружении ее вод.

Между тем Страсбург — это не только город, но и коммуна, историческая столица Эльзаса (и столица Рождества, по признанию французов!) и префектура департамента Нижний Рейн. Он расположен близ левого (западного) берега реки Рейн, по которой проходит граница Франции и Германии, напротив немецкого города Кель. Именно география обусловила бурную историю Страсбурга, породившую, в свою очередь, такие уникальные архитектуру и уклад. Постоянные переходы от Германии к Франции оказали огромное влияние на Эльзас, и в частности на Страсбург, который сегодня является замечательным продуктом смешения немецкой и французской культур.

Центр города (так называемый Большой остров, занесен ЮНЕСКО в список Всемирного культурного наследия) в прямом значении слова теснится на берегах Иля, его рукавов, каналов, вдоль узких вымощенных брусчаткой улочек. Система мостов и мостиков, шлюзов, растительное оформление берегов — тоже не без изю­минки. Что особенно привлекает — домики, кажется, вырастающие прямо из воды, с их милыми балкончиками и террасами, украшенными живыми цветами и вьющимися растениями. Благодаря этому Страсбург и называют второй Венецией. Но если Венеция — красота скорее аристократическая, то Страсбург — уютная, домашняя, сердечная.

Но этот город поистине щедр: не только для сердца и души вы здесь найдете пищу, но и для желудка. Возможно, традиционное эльзасское блюдо — тушеные свиные ножки с кислой капустой — вам не совсем по вкусу, тогда попробуйте жаркое из утки — поверьте, самое то, чтобы ощутить местный кулинарный колорит, особо не отклоняясь от привычной кухни.

Если ваши финансы, как это было у нас, довольно ограниченны, то могу поделиться маленьким секретом, который мы узнали от подруги дочери Алёны, уже несколько лет проживающей в Страсбурге. С 17.00 (место придется занять заранее) до 18.30 в единственном в центре города брассери (нечто среднее между рестораном и баром), в котором предлагают пиво собственного производства (это старинная пивоварня!), можно заказать за три евро скромное, но довольно сытное блюдо, которое моя дочь Ольга метко назвала бедной пиццей. Это тарт фламбэ — его с пылу с жару принесут на деревянной дощечке. В другое время «бедная пицца» стоит от 6,5 евро.

Некоторые недостатки (блюдо не для гурманов — факт) компенсирует замечательное пиво, представленное в ассортименте. В том же брассери с 17.00 до 19.00 за пол-литра пива вы заплатите (светлое — 2,2, другое — 2,7 евро) как за 0,25. Любите вино? Оно здесь прекрасное, но весьма недешевое. К слову, во Франции вам всегда предложат пиво с разными сиропами (от них и зависит название напитка). Это своеобразно и многим нравится. Советую попробовать. Муж, например, до того пристрастился к такому коктейлю, что и на родине теперь предпочитает смешивать пиво с сиропом. Мне же полюбилось панаше — пиво с лимонадом. Как говорится, каждому свое…

Хорош и ночной Страсбург. Прогулки по сияющему огнями центру города, отражающемуся в черной воде Иля и каналов, не забудутся никогда. Обязательно зайдите в храм на главной площади. Здесь есть на что посмотреть! Собор Страсбурга считается шедевром готического искусства. Первый камень в основание здания был заложен в 1015 году, а нынешний вид оно приобрело «лишь» в 1439‑м. Благодаря легкому и изящному шпилю высотой 142 метра храм вплоть до XIX века был самой высокой христианской церковью. Его фасад украшен сотнями скульптур, в интерьере привлекают витражи XII–XIV веков, монументальный орган. Ваше воображение наверняка покорят астрономические часы, механизм которых датируется 1842 годом.

Здесь же, на Соборной площади, находится Дом Каммерцеля — жемчужина фахверковой архитектуры. Многие годы это здание (украшенные затейливой резьбой стены верхних этажей датируются 1589 годом) служило купцам, которые уже в XV веке держали магазинчик под аркадами его каменного цокольного этажа. Сейчас в верхних этажах находится небольшой отель, а в цокольном — ресторан.

Еще одна важная достопримечательность — Крытые мосты, являющиеся частью исторических укреплений города. Возведенные в XIII веке, они подвергались многочисленным перестройкам. В 1784 году деревянная кровля, давшая название достопримечательности, была разобрана, так как к тому времени сооружения полностью утратили оборонительное значение. Сегодня это ряд мостов, перестроенных в камне в 1865 году, и шесть башен.





Интересны туристам также фонтан Януса и памятник изобретателю европейского книгопечатания Иоганну Гутенбергу, в 1434–1444 годах обитавшему и работавшему в Страсбурге.

Но знаменит на всю Францию именно ночной Страсбург все же не этим, а световыми шоу, которые здесь регулярно демонстрируются с июля по август, причем на торцовой стене готического собора. Бесплатно. Но хорошие места (на парапетах, в дальнейшем — лишь прямо на брусчатке) надо занять заранее, пройдя, между прочим, досмотр личной клади (это не новинка, во Франции досмотр проходят даже при входе в крупные магазины).

Само представление — это настоящий фильм из цвета, света и тени. Причем по трем одновременно демонстрируемым сюжетам — автономным или согласованным. Лишь успевай следить за метаморфозами, происходящими по сценарию под музыку на стене храма! Про стену, к слову, тут же забываешь, как и про окружающее — зрелище захватывает без остатка…

Вот огромная рука, созданная чудо-техникой, открывает занавес и… начинается. Летят птицы, которые превращаются в рыб, чудовищ, людей. А справа будто бы открыта дверь во время: мы наблюдаем, как меняются времена года, годы и, похоже, века… И это так красиво, эффектно, выразительно и, что удивительно, полно глубокого смысла…

Страсбург, поверьте, строчкой не объять: это не город, а эмоционально большой и такой разный мир. И он не только яркий, праздный, так сказать, туристический. Здесь, как известно, находятся такие важнейшие структуры, как Европейский парламент и Совет Европы (с 1949 года), частью которого является Европейский суд по правам человека. В 1979 году в Страсбурге прошла первая сессия Европейского парламента, а также выборы в Европарламент путем всеобщего голосования. В 1992 году было принято решение о размещении здесь резиденции Европейского парламента, строительство нового здания с залом заседаний закончено в 1998‑м.

Европейский суд по правам человека расположен недалеко от берега реки Иль. Там же на ограждении моста размещены самодельные плакаты, на которых на разных языках изложены вопросы, в свое время представленные в официальном порядке на рассмотрение… Под мостом на берегу — несколько палаток, в которых бог весть как давно живут правдоборцы. Вот такая она, «страна контрастов»…

Зацепило хоть что-нибудь? Наверняка. И помните, побывав в Страсбурге, то есть во Франции, вы ощутите, что будто бы находились и в Германии. Вот такой особый прекрасный и незабываемый город. К слову, недалеко от Страсбурга находится тоже замечательный город — Кольмар, третий по величине в данном регионе после Мюлуза. Не посмотрев и его, вы, к сожалению, так и не поймете, что такое Эльзас. Впрочем, вам решать…

Елена Романова, «Ваяр», Минск — Страсбург — Минск, фото автора