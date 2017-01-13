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ГПК предупредил о возможных очередях грузовиков в "Котловке"
13.01.2017 19:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв — Sputnik. Водители фур, следующие через пункт пропуска "Котловка"/"Лаворишкес" на белорусско-литовской границе, могут столкнуться с очередями в ближайшие выходные, сообщили Sputnik в Госпогранкомитете.
© Фото: ГПК Беларуси
Как отметили в ГПК, 14-15 января по информации литовской стороны в пункте пропуска оформление грузовых автомобилей будет осуществляться в ручном режиме.
"В связи с этим, возможно формирование очередей", — рассказали в ГПК.
Там добавили, что ситуация вызвана плановыми техническими работами, которые будут осуществляться в пункте пропуска.
ГПК просит перевозчиков учитывать эту информацию при планировании поездок в Литву.
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На выходных пропуск большегрузов на погранпереходе на границе с Литвой будет осуществляться в ручном режиме.
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