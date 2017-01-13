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Пресечена попытка вывоза за рубеж раритетных советских мотоциклов
13.01.2017 23:17 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 13 января. Ночью 12 января в пункте пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе при оформлении на выезд из Беларуси микроавтобуса "Мерседес" в салоне авто гродненские пограничники обнаружили раритетные мотоциклы, сообщает Государственный пограничный комитет.
Водитель микроавтобуса, гражданин Беларуси, выбрал "зеленый коридор", надеясь без предъявления своего груза беспрепятственно пересечь границу. Однако у сотрудников пограничной службы автомобиль вызвал подозрения. В микроавтобусе находились два раритетных мотоцикла: Иж-350 1949 года выпуска и М-72 1957 года выпуска. Их стоимость устанавливается.
Мототехника изъята сотрудниками таможни и отправлена на экспертизу.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 13 января. Ночью 12 января в пункте пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе при оформлении на выезд из Беларуси микроавтобуса...
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