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Пресечена попытка вывоза за рубеж раритетных советских мотоциклов

13.01.2017 23:17 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 13 января. Ночью 12 января в пункте пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе при оформлении на выезд из Беларуси микроавтобуса "Мерседес" в салоне авто гродненские пограничники обнаружили раритетные мотоциклы, сообщает Государственный пограничный комитет.

Водитель микроавтобуса, гражданин Беларуси, выбрал "зеленый коридор", надеясь без предъявления своего груза беспрепятственно пересечь границу. Однако у сотрудников пограничной службы автомобиль вызвал подозрения. В микроавтобусе находились два раритетных мотоцикла: Иж-350 1949 года выпуска и М-72 1957 года выпуска. Их стоимость устанавливается.

Мототехника изъята сотрудниками таможни и отправлена на экспертизу.


Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 13 января. Ночью 12 января в пункте пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе при оформлении на выезд из Беларуси микроавтобуса...

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