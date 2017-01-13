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В декабре прошлого года в минском метро выявлено три факта незаконных действий с некурительными табачными изделиями
13.01.2017 22:47 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 13 января. За декабрь прошлого года на объектах минского метрополитена зарегистрировано три факта незаконных действий с некурительными табачными изделиями.
Как сообщает УВД по охране метрополитена, на станции "Площадь Якуба Коласа" был задержан 24-летний неработающий житель Речицы, у которого в ходе прохождения процедуры досмотра было обнаружено и изъято более 50 г некурительного табачного изделия "насвай".
Аналогичная ситуация произошла еще с одним безработным уроженцем Речицы. 21-летний парень дважды попал в поле зрения милиции с насваем: сначала на станции метро "Тракторный завод", а через некоторое время -- на станции "Площадь Ленина".
По всем фактам в УВД по охране Минского метрополитена проведена проверка, в отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по статье 16.10 КоАП.
"Еще до недавнего времени ответственности за производство и оборот некурительных табачных смесей можно было избежать, – рассказал начальник отдела охраны правопорядка и профилактики УВД по охране Минского метрополитена майор милиции Дмитрий Млынарчик. – Но 19 июля 2016 года Кодекс об административных правонарушениях был дополнен статьей 16.10 "Незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания".
По новой статье 16.10 КоАП за приобретение, хранение некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве, не превышающем пятидесяти граммов можно получить штраф в размере до двух базовых величин.
Кроме того, нормой введена административная ответственность за перевозку, пересылку, приобретение, хранение и реализацию некурительных табачных изделий, в количестве, превышающим пятьдесят граммов. За совершение данных действий предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до сорока базовых величин либо административный арест с конфискацией или без.
В новой редакции изложена статья 17.3 КоАП, в которой ужесточены меры ответственности за появление в общественном месте и нахождение на рабочем месте в состоянии, вызванном потреблением без назначения врача наркотических средств, психотропных веществ, токсических или других одурманивающих веществ и предусмотрено наказание в виде штрафа до двенадцати базовых величин. В случае же потребления наркотических средств в общественном месте может быть применено наказание в виде штрафа до пятнадцати базовых величин.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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В декабре прошлого года в минском метро выявлено три факта незаконных действий с некурительными табачными изделиями
Минск, 13 января. За декабрь прошлого года на объектах минского метрополитена зарегистрировано три факта незаконных действий с некурительными табачными изделиями....
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