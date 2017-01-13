|
Лукашенко: На боевом посту и на дежурстве, в больничной палате и в телевизионной студии, на сцене и спортивной арене — каждый должен чувствовать ответственность за судьбу страны
13.01.2017 21:00 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 13 января. "На боевом посту и на дежурстве, в больничной палате и в телевизионной студии, на сцене и спортивной арене — каждый должен чувствовать ответственность за судьбу страны. В этом и есть наша сила и наше будущее", — заявил Александр Лукашенко 13 января на официальном приеме от своего имени на старый Новый год.
Празднование старого Нового года — одна из небольших традиций суверенной Беларуси, и эта тема — суверенитета и независимости — регулярно затрагивается последнее время в СМИ, сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента. "Это не потому, что нам кто-то угрожает", — заявил он. Люди, по его словам, не должны забывать, что возможность создать первое свое независимое суверенное государство судьба подарила белорусскому народу спустя долгие годы. "Мы с вами сделали его", — считает официальный лидер.
Он отметил, что 2016 год не был простым, не все удалось осуществить. "Мы видим цель и то, что нужно для ее достижения. Каким будет завтра нашей страны, зависит только от того, с какой отдачей мы будем работать сегодня", — заявил Лукашенко.
Белорусский руководитель вручил государственные награды за "многолетнюю плодотворную работу, значительный личный вклад в развитие системы здравоохранения, высокий профессионализм при освещении важнейших событий социально-экономической и общественно-политической жизни страны, достижение высоких творческих и спортивных результатов".
Медаль "За трудовые заслуги" получила начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Елена Богдан. Медалью Франциска Скорины отмечены директор дирекции специальных проектов ЗАО "Второй национальный телеканал" Анжела Микульская, директор дирекции информационного вещания ЗАО "Столичное телевидение" Игорь Позняк, артист балета Национального академического Большого театра оперы и балета Надежда Филиппова.
Члену сборной по легкой атлетике Ольге Мазуренок присвоено почетное звание "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь".
Благодарности объявлены работникам Национальной государственной телерадиокомпании: заместителю председателя Марату Маркову, заместителям главного директора главной дирекции "Агентство телевизионных новостей" Дмитрию Бочкову и Сергею Гусаченко, политическому обозревателю Юрию Прокопову, заместителю главного директора главной дирекции телеканала "Беларусь 1" Ольге Шлягер.
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко: На боевом посту и на дежурстве, в больничной палате и в телевизионной студии, на сцене и спортивной арене — каждый должен чувствовать ответственность за судьбу страны
Минск, 13 января. "На боевом посту и на дежурстве, в больничной палате и в телевизионной студии, на сцене и спортивной арене — каждый должен чувствовать...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии