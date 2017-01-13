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Три человека погибли и один травмирован в ДТП в Гомельском районе
13.01.2017 20:55 — Новости Общества | БелаПАН
Гомель, 13 января. Три человека погибли и один травмирован в результате ДТП в Гомельском районе 13 января около 16.30.
По информации официального представителя управления Следственного комитета по Гомельской области Марии Кривоноговой, предварительно установлено, что на 28-м километре автодороги Сосновка — Абакумы водитель автомобиля "Фольксваген-Гольф", который двигался в направлении Гомеля, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "ГАЗом".
Водитель и два пассажира "Фольксвагена" скончались на месте, водитель второго автомобиля госпитализирован. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.
Алена Германович, БелаПАН.
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Гомель, 13 января. Три человека погибли и один травмирован в результате ДТП в Гомельском районе 13 января около 16.30. По информации официального представителя...
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