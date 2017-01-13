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Лукашенко утвердил план подготовки законопроектов на 2017 год
13.01.2017 17:56 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 13 января. Александр Лукашенко утвердил указом план подготовки законопроектов на 2017 год.
По сообщению пресс-службы президента, будут подготовлены и внесены в Палату представителей Национального собрания 33 проекта законов. Один законопроект является "концептуально новым" ("О производстве и обращении органической продукции"), восемь составляют т.н. бюджетный пакет (в их числе проект закона "О республиканском бюджете на 2018 год"), остальные предусматривают корректировку действующего законодательства.
Планируется внесение изменений в ряд кодексов, а также законы "О ветеранах", "Об авторском праве и смежных правах", "О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества", "Об инвестициях", "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности", "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь", "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь", "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", "О радиационной безопасности населения", "О борьбе с терроризмом", "О государственных секретах".
Кроме того, в 2017 году будут подготовлены и внесены на согласование Лукашенко концепции проектов законов "О персональных данных", "О промышленной политике", "О платежных услугах в Республике Беларусь" и "Об охране и использовании болот (торфяников)".
БелаПАН.
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Минск, 13 января. Александр Лукашенко утвердил указом план подготовки законопроектов на 2017 год. По сообщению пресс-службы президента, будут подготовлены и внесены...
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