С Новым годом по старому стилю поздравляют друг друга жители России и Содружества. Традицию отмечать его в ночь с 13 на 14 января подарил юлианский календарь. Белорусы на праздник устроили бал. В Большом театре оперы и балета в Минске воссоздали эпоху аристократических гуляний XIX века. Кавалеры приглашали дам на вальс и полонез.

Танцевальные па дебютанты разучивали несколько месяцев. Так же ответственно участники бала подошли и к выбору наряда: дамы в вечерних платьях, кавалеры - в смокингах или военной форме.

Праздник не обошелся без сюрпризов. В этом году в импровизированной киностудии гости могли попробовать себя в роли пушкинских героев. Они приняли участие и в карнавале масок.

Подробнее смотрите в материале корреспондента «МИР 24» Инны Согалович.