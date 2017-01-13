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Старый Новый год в Беларуси встретили в ритме вальса

14.01.2017 08:00 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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С Новым годом по старому стилю поздравляют друг друга жители России и Содружества. Традицию отмечать его в ночь с 13 на 14 января подарил юлианский календарь. Белорусы на праздник устроили бал. В Большом театре оперы и балета в Минске воссоздали эпоху аристократических гуляний XIX века. Кавалеры приглашали дам на вальс и полонез.

Танцевальные па дебютанты разучивали несколько месяцев. Так же ответственно участники бала подошли и к выбору наряда: дамы в вечерних платьях, кавалеры - в смокингах или военной форме.

Праздник не обошелся без сюрпризов. В этом году в импровизированной киностудии гости могли попробовать себя в роли пушкинских героев. Они приняли участие и в карнавале масок.

Подробнее смотрите в материале корреспондента «МИР 24» Инны Согалович.

 
Теги: Минск
 
 
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Бал устроили в Большом театре оперы и балета в Минске.

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