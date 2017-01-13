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Старый Новый год в Беларуси встретили в ритме вальса
14.01.2017 08:00 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
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Танцевальные па дебютанты разучивали несколько месяцев. Так же ответственно участники бала подошли и к выбору наряда: дамы в вечерних платьях, кавалеры - в смокингах или военной форме.
Праздник не обошелся без сюрпризов. В этом году в импровизированной киностудии гости могли попробовать себя в роли пушкинских героев. Они приняли участие и в карнавале масок.
Подробнее смотрите в материале корреспондента «МИР 24» Инны Согалович.
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Бал устроили в Большом театре оперы и балета в Минске.
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